Qual a premiação de CBum no Mr. Olympia 2024?

Christopher Bumstead alcançou um feito histórico com o troféu do evento disputado em Las Vegas, nos Estados Unidos. O fisiculturisa se tornou hexacampeão consecutivo e se consolidou ainda mais como o maior campeão da categoria na competição — principal evento do esporte no mundo. Com o título no Mr. Olympia, CBum recebeu uma premiação de US$50 mil (cerca de R$280 mil na cotação atual). Ao todo, o atleta já faturou US$276 mil, em torno de R$1,5 milhão.