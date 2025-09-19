FIBA divulga sedes das qualificatórias da Copa do Mundo Feminina

A Federação Internacional de Basquete (FIBA) anunciou as cidades em que os torneios qualificatórios da Copa do Mundo de Basquete Feminino 2026 serão realizados. As sedes escolhidas foram: Istambul (Turquia), Lyon-Villeurbanne (França), San Juan (Porto Rico) e Wuhan (China).

continua após a publicidade

As competições qualificatórias estão programadas para acontecer entre os dias 11 e 27 de março de 2026. Já a Copa do Mundo tem início previsto para o dia 4 de setembro do mesmo ano, com a final no dia 13, em Berlim, na Alemanha.

➡️ Flamengo vence na prorrogação, mas fica em situação complicada na Copa Intercontinental

Classificação para o Mundial

As três melhores seleções de cada torneio qualificatório, com seis equipes cada, se classificam para a Copa do Mundo. Os campeonatos acontecem no formato "todos contra todos", com cada país disputando cinco partidas.

continua após a publicidade

O sorteio para os torneios classificatórios da Copa do Mundo Feminina acontece no dia 7 de outubro, às 14h (de Brasília).

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Equipes já classificadas

A Copa do Mundo de Basquete Feminino é disputada por 16 seleções. Além da Alemanha, que tem a vaga garantida por ser país-sede, Bélgica e Estados Unidos também estão confirmados na competição. As belgas foram campeãs da EuroBasket, enquanto a equipe norte-americana venceu a Americup, sobre o Brasil. Além delas, Austrália e Nigéria também estão garantidas, por terem sido campeãs de suas respectivas competições continentais.

Brasil em ação na AmeriCup (Foto: Divulgação/ FIBA)

Logo, como a seleção brasileira não conseguiu a classificação direta, terá que batalhar pela vaga através dos torneios qualificatórios da Copa do Mundo.

continua após a publicidade

No entanto, é importante destacar que mesmo as equipes já classificadas para o Mundial também participam dos torneios classificatórios.

Histórico

A equipe dos Estados Unidos é a maior campeã da Copa do Mundo de Basquete Feminino, com 11 títulos em 19 edições. O Brasil conquistou o título mundial em uma oportunidade, no ano de 1994.