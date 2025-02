Calouro sensação da NFL é eleito o Novato do Ano

Mais do que merecido. O quaterback do Washington Comamanders Jayden Daniels foi eleito o Novato do Ano na NFL em 2024 após votação popular. Com apenas 24 anos, o jovem, escolhido na segunda opção geral do draft, conduziu o time à semifinal da conferência nacional (NFC).

continua após a publicidade

— Quero agradecer à minha família e meus amigos por seu amor e apoio. Também quero agradecer aos meus treinadores e colegas de equipe, não seria capaz de aceitar esse prêmio sem vocês. Estou honrado e abençoado por ser nomeado o Novato do Ano de 2024 — disse o quarterback após ganhar o prêmio.

➡️IA inova experiência do torcedor em transmissão do Super Bowl LIX; entenda

O jovem do Commanders superou nomes como Brock Bowers (Las Vegas Raiders), Bucky Irving (Tampa Bay Buccaneers), Malik Nabers (New York Giants), Bo Nix (Denver Broncos) e Brian Thomas Jr. (Jacksonville Jaguars). As grandes atuações de Jayden, entretanto, chamarão mais a atenção e colocaram o atleta como uma das sensações da temporada da NFL.

continua após a publicidade

Jayden Daniels disputou seu primeiro ano de NFL, pelo Washington Commanders (Foto: Mitchell Leff/AFP)

Daniels participou de 20 partidas na NFL, 17 em temporada regular e três de playoffs. Com uma campanha de 14 vitórias e seis derrotas, o jogador se igualou a Ben Roethlisberger como quarterback novato com mais triunfos na história. Além disso, o atleta se tornou um dos quatro calouros da posição na história a vencer mais de uma vez nos playoffs. Outro recorde quebrado foi o de maior acerto de passes e jardas conquistadas entre os novatos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A boa campanha de Jayden Daniels com o Washington Commanders não foi o suficiente para levar o time a decisão da NFL. Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles disputarão o Super Bowl LIX, neste domingo (9), em Nova Orleans.