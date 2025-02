O garoto prodígio! Uma das grandes promessas do tênis mundial, João Fonseca está confirmado no Rio Open de 2025. Em atendimento à imprensa nesta quinta-feira (6), o tenista analisou a própria evolução nesta temporada e demonstrou determinação para conquistar o torneio diante da torcida brasileira.

— Se perguntar para qualquer brasileiro, eles vão falar que é um dos torneios favoritos deles, se não for o principal e todo mundo quer jogar. Mudou muita coisa. Antes eu era um menino em evolução e agora sou um garoto que acabou de entrar no top 100 e está atingindo coisas legais. Mas querendo buscar cada vez mais — afirmou Fonseca.

João Fonseca vive plena ascensão no tênis

O jovem de 18 anos conquistou o último Next Gen, disputado em dezembro de 2024. O torneio é um dos mais tradicionais e reúne tenistas prodígios ao redor do mundo. Nomes como Carlos Alcaraz e Jannik Sinner foram campeões em edições anteriores.

Por meio do wild card, João Fonseca conseguiu participar do Australian Open, primeiro Grand Slam da temporada. Com uma campanha histórica, o brasileiro passou pelas qualificatórias, derrotou Andrey Rublev (top 10 do mundo), mas foi eliminado na segunda rodada por Lorenzo Sonego.

João Fonseca é o segundo brasileiro mais bem colocado no ranking mundial (Foto: William West/AFP)

Apesar da eliminação, a campanha credenciou João Fonseca a entrar no top 100 do ranking da Associação de Tenistas Profissional, com a 99ª posição. O carioca está atrás apenas de Thiago Wild, número 76 do mundo.

Em janeiro deste ano, João fez parte da equipe que defendeu o Brasil na Copa Davis e foi eliminado precocemente. Antes de disputar o Rio Open, João Fonseca jogará o ATP 250 de Buenos Aires.