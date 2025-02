Jogada de Luka Doncic em treino do Lakers impressiona; veja vídeo

O tesouro chegou em L.A! Após toda polêmica sobre a troca de Luka Doncic do Dallas Mavericks para o Los Angeles Lakers, o esloveno fez seu primeiro treino com a equipe angelina na quarta-feira (5). O armador impressionou pela qualidade e desenvoltura com os novos companheiros.

Da esquerda para direita, Rob Pelinka (GM do Lakers), Luka Doncic (jogador) e JJ Redick (treinador), em apresentação de Luka no Lakers (Foto: Patrick T. Fallon/AFP)

O semblante sorridente e leve de Doncic chamou a atenção nos bastidores do time. Depois das atividades táticas propostas por JJ Redick, os jogadores do Lakers ficaram brincando e praticando arremessos. Foi quando Luka acertou um arremesso do meio da quadra e levou os companheiros de time à loucura.

Na sequência, foi a vez de Dorian Finey-Smith arriscar e acertar a tentativa. O vídeo ainda mostra Bronny James, filho de LeBron, arremessando e mostrando bom aproveitamento.

Confira lance de Doncic em treino do Lakers:

O armador esloveno foi draftado e fez história no Dallas Mavericks, chegando às finais da liga na temporada passada. No entanto, apesar do sucesso, o "general manager" da franquia do Texas, Nico Harrisson, decidiu trocá-lo para receber Anthony Davis, ex-pivô do Lakers, como principal ativo. Relembre abaixo os detalhes:

Mavs: Anthony Davis, Max Christie e a escolha de primeira rodada dos Lakers em 2029 Lakers: Luka Doncic, Maxi Kleber e Markieff Morris

Além disso, o Utah Jazz está envolvido como um terceiro time na troca. Na situação, a franquia recebe Jalen-Hood-Schifino, do Lakers, e escolhas de segunda rodada dos Clippers e dos Mavs, ambas de 2025.

Recuperado de lesão, há a expectativa de Luka Doncic estreie pelo Los Angeles Lakers no sábado (8). A equipe enfrentará o Indiana Pacers, às 18h (de Brasília).