Mais Esportes

Bruna Takahashi vence na estreia do WTT Champions de Frankfurt; veja lances

Brasileira volta a competir no circuito mundial

Beatriz-Pinheiro-aspect-ratio-1024-1024
Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 05/11/2025
08:24
Atualizado há 1 minutos
Bruna Takahashi no WTT de Montpellier 2025 (Foto: World Table Tenis)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A mesatenista Bruna Takahashi estreia, nesta quarta-feira (5), no WTT Champions de Frankfurt, na Alemanha. Em jogo equilibrado, Bruna Takahashi venceu a monegasca Xiaoxing Yang por 3 a 2 e garante a classificação para as oitavas de final! O Lance! acompanhou a partida em tempo real, veja os lances abaixo.

Lances do jogo

5º set: Bruna Takahashi 11 x 6 Xiaoxing Yang

  • Ela está nas oitavas!!! Bruna fecha o quinto set por 11/6!
  • Match point pra ela!!! Bruna abre 10/6!! Vamos!!!
  1. Mais um ponto para ela administrar a vitória! Bruna coloca 9/5 no placar!
  1. Erro de devolução na rede de Bruna, que pede tempo. Brasileira vai vencendo por 7/4
  • Xiaoxing Yang consegue primeiro ponto para diminuir a vantagem de Bruna para 6/1
  1. Ela veio avassaladora!! Bruna segue agressiva no saque e devolução e abre 5/0!!
  • Bruna abre 3/0 no set decisivo! Vamoooos!!!!

4º set: Bruna Takahashi 9 x 11 Xiaoxing Yang

  • Xiaoxing Yang busca a virada e fecha a parcial. Vamos, Bruna!!!
  1. Xiaoxing diminui em erro de devolução de Bruna, fazendo 9/8.
  1. Bruna complica a adversária na devolução e coloca 7/6 no placar!
  • ELA PASSA À FRENTE!!! Bruna cresce no jogo, faz 5/4, e Xiaoxing pede tempo
  • Bruna aproveita o saque da adversária para empatar a parcial por 3/3

3º set: Bruna Takahashi 11 x 8 Xioaxing Yang

  • É ELAAA! Bruna Takahashi fecha o terceiro set por 11/8 e vira o jogo!
  1. Devolução de Xiaoxing fica na rede! Bruna vai vencendo por 8/7
  • É isso! Bruna encaixa um forehand e lidera o placar em 7/6!!
  1. Yang complica devolução de Bruna Takahashi e empata por 4/4.
  • Terceiro set segue equilibrado, mas Bruna comanda o placar por 4/2!! Vamos!!!

2º set: Bruna Takahashi 12 x 10 Xiaoxin Yang

  • A virada veio!!! Bruna salva um set point e fecha a parcial por 12/10!!
  1. Ela também erra! Xiaoxin Yang ataca duas bolas pra fora e Bruna empata em 9/9!!
  1. Mais um erro na devolução de Bruna Takahashi. Yang faz 8/6.
  • PRA CIMA!! Bruna força o erro da adversária e deixa tudo igual em 6/6!!
  1. Erro na devolução de Yang! Bruna diminui para 5/4! Vamos, Brasil!!
  1. Belo ponto de Bruna Takahashi na devolução para diminuir! Yang vence por 4/2.
  • Monegasca segue na pressão e abre 2/0. Vamos, Bruna!!!

1º set: Bruna Takahashi 8 x 11 Xiaoxin Yang

  1. Bruna ataca para fora e Yang fecha o primeiro set em 11/8. VAMOS, BRUNA!!
  2. É ISSO! Bruna Takahashi aproveita o saque e empata a parcial! Tudo igual em 7/7
  3. Xiaoxin Yang imprime bastante velocidade nos golpes e abre 6/4.
  4. Brasileira se recupera na devolução e empata o jogo em 2 a 2! PRA CIMA!!!
  5. Bruna começa sacando, mas sai atrás no placar por 2 a 0. BORA BRUNA!

Pré-jogo

  • Jogadoras já estão no aquecimento
  • Partida de Hugo Calderano acontece na sequência
  • Bruna Takahashi aguarda o encerramento do jogo da chave masculina entre o japonês Hiroto Shinokuza e Lin Yun-Ju.
Bruna Takahashi no WTT de Montpellier 2025 (Foto: World Table Tenis)
Bruna Takahashi no WTT de Montpellier 2025 (Foto: World Table Tenis)

Bruna Takahashi no circuito mundial de tênis de mesa

Top-20 do mundo e brasileira com melhor ranqueamento, Bruna Takahashi parou nas oitavas de final do WTT Champions de Montpellier, na França, na última sexta-feira (31). Perto da maior vitória de sua carreira, Bruna sofreu a virada pela chinesa Wang Yidi e foi superada por 3 a 2. Em Frankfurt, Bruna chega como a cabeça de chave número 6.

Além de Bruna Takahashi, Hugo Calderano também estreia no WTT Champions de Frankfurt nesta quarta-feira (5). Após uma eliminação surpreendente na estreia do torneio em Montpellier, o brasileiro enfrenta o coreano Jang Woojin, após o jogo da namorada.

