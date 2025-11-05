Bruna Takahashi vence na estreia do WTT Champions de Frankfurt; veja lances
Brasileira volta a competir no circuito mundial
- Matéria
- Mais Notícias
A mesatenista Bruna Takahashi estreia, nesta quarta-feira (5), no WTT Champions de Frankfurt, na Alemanha. Em jogo equilibrado, Bruna Takahashi venceu a monegasca Xiaoxing Yang por 3 a 2 e garante a classificação para as oitavas de final! O Lance! acompanhou a partida em tempo real, veja os lances abaixo.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Lances do jogo
5º set: Bruna Takahashi 11 x 6 Xiaoxing Yang
- Ela está nas oitavas!!! Bruna fecha o quinto set por 11/6!
- Match point pra ela!!! Bruna abre 10/6!! Vamos!!!
- Mais um ponto para ela administrar a vitória! Bruna coloca 9/5 no placar!
- Erro de devolução na rede de Bruna, que pede tempo. Brasileira vai vencendo por 7/4
- Xiaoxing Yang consegue primeiro ponto para diminuir a vantagem de Bruna para 6/1
- Ela veio avassaladora!! Bruna segue agressiva no saque e devolução e abre 5/0!!
- Bruna abre 3/0 no set decisivo! Vamoooos!!!!
4º set: Bruna Takahashi 9 x 11 Xiaoxing Yang
- Xiaoxing Yang busca a virada e fecha a parcial. Vamos, Bruna!!!
- Xiaoxing diminui em erro de devolução de Bruna, fazendo 9/8.
- Bruna complica a adversária na devolução e coloca 7/6 no placar!
- ELA PASSA À FRENTE!!! Bruna cresce no jogo, faz 5/4, e Xiaoxing pede tempo
- Bruna aproveita o saque da adversária para empatar a parcial por 3/3
3º set: Bruna Takahashi 11 x 8 Xioaxing Yang
- É ELAAA! Bruna Takahashi fecha o terceiro set por 11/8 e vira o jogo!
- Devolução de Xiaoxing fica na rede! Bruna vai vencendo por 8/7
- É isso! Bruna encaixa um forehand e lidera o placar em 7/6!!
- Yang complica devolução de Bruna Takahashi e empata por 4/4.
- Terceiro set segue equilibrado, mas Bruna comanda o placar por 4/2!! Vamos!!!
2º set: Bruna Takahashi 12 x 10 Xiaoxin Yang
- A virada veio!!! Bruna salva um set point e fecha a parcial por 12/10!!
- Ela também erra! Xiaoxin Yang ataca duas bolas pra fora e Bruna empata em 9/9!!
- Mais um erro na devolução de Bruna Takahashi. Yang faz 8/6.
- PRA CIMA!! Bruna força o erro da adversária e deixa tudo igual em 6/6!!
- Erro na devolução de Yang! Bruna diminui para 5/4! Vamos, Brasil!!
- Belo ponto de Bruna Takahashi na devolução para diminuir! Yang vence por 4/2.
- Monegasca segue na pressão e abre 2/0. Vamos, Bruna!!!
1º set: Bruna Takahashi 8 x 11 Xiaoxin Yang
- Bruna ataca para fora e Yang fecha o primeiro set em 11/8. VAMOS, BRUNA!!
- É ISSO! Bruna Takahashi aproveita o saque e empata a parcial! Tudo igual em 7/7
- Xiaoxin Yang imprime bastante velocidade nos golpes e abre 6/4.
- Brasileira se recupera na devolução e empata o jogo em 2 a 2! PRA CIMA!!!
- Bruna começa sacando, mas sai atrás no placar por 2 a 0. BORA BRUNA!
Pré-jogo
- Jogadoras já estão no aquecimento
- Partida de Hugo Calderano acontece na sequência
- Bruna Takahashi aguarda o encerramento do jogo da chave masculina entre o japonês Hiroto Shinokuza e Lin Yun-Ju.
Bruna Takahashi no circuito mundial de tênis de mesa
Top-20 do mundo e brasileira com melhor ranqueamento, Bruna Takahashi parou nas oitavas de final do WTT Champions de Montpellier, na França, na última sexta-feira (31). Perto da maior vitória de sua carreira, Bruna sofreu a virada pela chinesa Wang Yidi e foi superada por 3 a 2. Em Frankfurt, Bruna chega como a cabeça de chave número 6.
Além de Bruna Takahashi, Hugo Calderano também estreia no WTT Champions de Frankfurt nesta quarta-feira (5). Após uma eliminação surpreendente na estreia do torneio em Montpellier, o brasileiro enfrenta o coreano Jang Woojin, após o jogo da namorada.
➡️De virada, Bruna Takahashi se despede de WTT Champions de Montpellier
- Matéria
- Mais Notícias