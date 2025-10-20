Caio Souza garante finais no Mundial de Ginástica; Diogo Soares também avança

A disputa por medalhas no individual geral do Mundial de Ginástica Artística, em Jacarta, terá dois brasileiros. O experiente Caio Souza, que voltou à competição após sofrer com uma sequência de lesões, também garantiu classificação para a final das argolas. Diogo Soares, finalista nos Jogos Olímpicos de Paris, também representará o país na final de generalistas. As vagas foram confirmadas após a conclusão das classificatórias, na madrugada desta segunda-feira (20).

Brasileiro com melhor desempenho na competição, Caio Souza avançou na oitava colocação da classificação geral, com um total de 79.166 pontos na soma dos seis aparelhos. Sua melhor apresentação veio nas argolas, aparelho no qual garantiu a oitava e última vaga para a disputa de medalha, com nota de 14.333. Diogo Soares terminou as classificatórias como o décimo melhor ginasta, com somatório de 78.798.

A final do individual geral masculino está programada para esta quarta-feira (22), a partir das 8h30 (horário de Brasília), enquanto as finais por aparelhos estão previstas para a sexta-feira (24) e sábado (25), ainda sem divulgação da programação detalhada. As disputas de medalha terão transmissão do SporTV e CazéTV.

Como foi o Brasil nas classificatórias

A seleção masculina de ginástica estreou no Mundial na madrugada do último domingo (19). Competindo na segunda subdivisão, Caio Souza e Diogo Soares precisaram aguardar os demais resultados para a confirmação das vagas. Além da dupla de generalistas, o país também levou outros três ginastas para a competição por aparelhos.

Arthur Nory, campeão mundial na barra fixa, competiu apenas neste aparelho e, apesar de conseguir completar sua série pela primeira vez na temporada, os 13.400 pontos não foram suficientes para garantir vaga na final. Vitaliy Guimarães competiu nas barras paralelas, em que teve nota de 11.833, e, com série cravada no cavalo com alças, somou 13.133 pontos. Tomás Rodrigues competiu no solo, somando 12.100 pontos, e no salto, com média de 12.766.

Diogo Soares também avançou à final do Mundial (Foto: Melogym/ CBG)

Seleção feminina estreia nesta terça

A disputa das classificatórias femininas começou na madrugada desta segunda-feira (20), mas o Brasil, que integra a oitava subdivisão, estreia apenas na manhã de terça-feira (21), a partir das 6h30 (horário de Brasília). A seleção brasileira está escalada com Flávia Saraiva (solo e trave), Júlia Soares (solo e trave), Júlia Coutinho (solo e paralela), e Sophia Weisberg (salto e paralela).

Como o Mundial de 2025 é uma competição de especialistas, sem disputa de medalha por equipes, o Brasil compete apenas por aparelhos, já que, para disputa do individual geral, seria necessário haver ginastas escaladas para todos os aparelhos, o que não foi a opção da comissão técnica.