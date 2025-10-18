Com Flávia Saraiva, Brasil é escalado para Mundial de Ginástica Artística

A Confederação Brasileira de Ginástica divulgou, neste sábado (18), a escalação do Brasil para o Mundial de Ginástica Artística feminino, que acontece em Jacarta, na Indonésia. A confederação também definiu as rotinas de cada atleta, ou seja, em quais aparelhos cada uma irá disputar. Tradicionalmente, o primeiro mundial do ciclo olímpico não tem a disputa por equipes.

Veja escalação do brasil para o Mundial de Ginástica Artística feminino

Solo

Julia Soares

Júlia Coutinho

Flávia Saraiva

Paralela

Júlia Coutinho

Sophia Weisberg

Salto

Sophia Weisberg

Trave

Flávia Saraiva

Sophia Weisberg

Julia Soares

Flavia Saraiva no Brasileiro de Ginástica Artística (Foto: Confederação Brasileira de Ginástica CBG)

Técnico da Seleção explica escolhas para o Mundial de Ginástica Artística

Francisco Porath, coordenador técnico da Seleção, explicou a escolha das atletas para cada aparelho. Segundo o técnico, a escolha se baseou no aparelho que cada uma é especialista:

— A estratégia para a definição das atletas foi montada com base nos aparelhos em que cada uma é especialista, garantindo que todas pudessem participar e apresentar suas melhores provas. Neste ano, por se tratar do Mundial de Especialistas, apenas três atletas podem competir por aparelho, o que exigiu uma distribuição bem planejada.

— Essa distribuição valoriza o desempenho individual de cada ginasta nos aparelhos. Sophia treinou todos os aparelhos e está pronta para o individual geral; essa preparação foi extremamente importante pensando no próximo ano. É também um momento especial para atletas experientes, como a Flávia, que retorna ao solo pela primeira vez após os Jogos Olímpicos — finalizou.

Quem participa e como chega o Brasil no Mundial de Ginástica Artística?

Ao todo, mais de 500 atletas de 86 países, considerando homens e mulheres, disputam a competição. Em seu primeiro grande compromisso após os Jogos Olímpicos de Paris, a seleção brasileira feminina chega com mudanças importantes, já que não conta com Rebeca Andrade, atual campeã olímpica no solo e salto, Jade Barbosa, que está prestes a ser mãe, e Lorrane Oliveira, ainda em recuperação física.

Assim, a equipe será "capitaneada" por Flávia Saraiva, que figura como a mais experiente do grupo, ao lado de Julia Soares, as duas medalhistas de bronze por equipes nos Jogos Olímpicos de Paris. Entre as novidades, as jovens Júlia Coutinho e Sophia Weisberg, de 15 anos, representam a nova geração.