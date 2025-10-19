Caio Souza e Diogo Soares aproximam Brasil de final no Mundial de Ginástica

O Brasil iniciou, na madrugada deste domingo (19), a disputa do Mundial de Ginástica em Jacarta, capital da Indonésia. Caio Souza e Diogo Soares, os dois representantes do país no individual geral, tiveram bom desempenho nas classificatórias e podem garantir vaga na final. A definição dos finalistas, tanto do individual geral quanto por aparelhos, acontece na madrugada de segunda-feira (20), quando se encerram as classificatórias.

De volta ao Mundial após três anos, após enfrentar uma sequência de lesões, Caio Souza iniciou a competição com séries seguras, somando 13.700 pontos nas barras paralelas, 13.733 na barra fixa e 13.100 no solo. A nota mais baixa do dia do ginasta veio no cavalo com alças, aparelho no qual Caio conseguiu apenas 11.000 pontos. A comissão técnica entrou com recurso para mudança da nota de dificuldade, que foi apenas de 3.700, mas a solicitação não foi aceita.

Apesar do revés, o brasileiro se recuperou com boa passagem nas argolas, com direito a triplo mortal cravado de saída. Com nota de 14.333, Caio Souza teve seu melhor desempenho no dia e segue com chances de classificação para a final no aparelho. Por fim, sofreu uma queda no salto e recebeu nota de 13.300, somando um total de 79.166 pontos na classificação geral.

Diogo Soares, finalista nos Jogos Olímpicos de Paris, também fez uma boa classificatória, com passagens seguras pelas barras paralelas, com nota de 13.366, barra fixa, com 13.866, solo, com 13.533 pontos e cavalo com alças, somando 13.133 pontos. Nas argolas, o brasileiro recebeu nota de 12.400 e, no salto, fez 12.500 pontos. Diogo somou um total de 78.798 pontos, logo atrás de Caio Souza na classificação geral.

Diogo Soares fez classificatória segura no Mundial (Foto: Melogym/ CBG)

Outros resultados do Brasil

Além de Caio Souza e Diogo Soares, que entraram na competição como generalistas, Arthur Nory, Vitaliy Guimarães e Tomás Rodrigues competiram apenas em alguns aparelhos. Campeão mundial em 2019, Nory competiu apenas na barra fixa, aparelho em que é especialista, mas não teve um bom resultado. Com 13.400 pontos, ele foi apenas o oitavo colocado após a passagem da segunda subdivisão, e não deve avançar à final.

Vitaliy Guimarães competiu nas barras paralelas, em que teve nota de 11.833, e, com série cravada no cavalo com alças, somou 13.133 pontos. Tomás Rodrigues competiu no solo, somando 12.100 pontos, e no salto, com média de 12.766.

