Alison do Santos leva susto, mas fica com a prata no Mundial de Atletismo

O barrerista fez seu melhor tempo da temporada

Alison dos Santos
imagem cameraBrazil's Alison Dos Santos reacts after competing in the men's 400m hurdles heat of the athletics event at the Paris 2024 Olympic Games at Stade de France in Saint-Denis, north of Paris, on August 5, 2024. (Photo by Martin BERNETTI / AFP)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/09/2025
09:24
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O brasileiro Alison dos Santos, o "Piu", conquistou a medalha de prata nos 400m com barreiras do Mundial de Atletismo de Tóquio 2025. O barreirista, que teve um começo ruim na prova, conseguiu se recuperar e terminou com o tempo de 46s60, atrás apenas do americano Rai Benjamin (46s54).

A vitória de Benjamin, no entanto, foi alvo de polêmica, já que o americano derrubou a décima barreira e tocou com o calcanhar, o que gerou dúvidas sobre sua desclassificação. A organização chegou a dar a medalha de ouro para o brasileiro, mas o adversário entrou com recurso e a corrida foi analisada, confirmando o ouro para os Estados Unidos.

Esta foi a segunda medalha do Brasil no Mundial de Atletismo. Caio Bonfim conquistou a medalha na prova de 35km na marcha atlética.

Piu terminou em segundo lugar na terceira bateria da semifinal com o tempo de 48s16, ficando atrás apenas do nigeriano Ezekiel Nathaniel, que fez a melhor marca da bateria com 47s47.

Alison do Santos (Foto: Reprodução X)
Alison do Santos (Foto: Reprodução X)

Classificação final do 400m com barreiras

1° Rai Benjamin (EUA)

2° Alison Dos Santos (Brasil)

3° Abderrahman Samba (Catar)

4° Ezequiel Nathaniel (Nigéria)

5° Karsten Warholm (Noruega)

6° Emil Agyekum (Alemanha)

7° Caleb Dean (EUA)

8° Ismail Doudai Abakar (Catar)

Final do lançamento de dardo

A final do lançamento de dardo masculino aconteceu na manhã na quinta-feira (18) e definiu o pódio sem a presença do brasileiro Luiz Maurício.

O campeão olímpico Keshorn Walcott garantiu o primeiro lugar, Anderson Peters, campeão mundial, conquistou o segundo, e Curtis Thompson, medalhista de ouro nos Jogos Pan-americanos de 2023, ficou com o terceiro. Confira os resultados:

Pódio de lançamento de dardo

🥇 Keshorn Walcott - 88.16

🥈 Anderson Peters - 87.38

🥉 Curtis Thompson - 86.67

Luiz Maurício foi eliminado nas classificatórias após alcançar 81.12m e ficar em 19º lugar. Luiz tinha uma grande torcida para conquistar o pódio, principalmente após os bons resultados no Troféu Brasil, mas teve um desempenho insuficiente para garantir uma vaga na final.

