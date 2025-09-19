Alison do Santos leva susto, mas fica com a prata no Mundial de Atletismo

O brasileiro Alison dos Santos, o "Piu", conquistou a medalha de prata nos 400m com barreiras do Mundial de Atletismo de Tóquio 2025. O barreirista, que teve um começo ruim na prova, conseguiu se recuperar e terminou com o tempo de 46s60, atrás apenas do americano Rai Benjamin (46s54).

A vitória de Benjamin, no entanto, foi alvo de polêmica, já que o americano derrubou a décima barreira e tocou com o calcanhar, o que gerou dúvidas sobre sua desclassificação. A organização chegou a dar a medalha de ouro para o brasileiro, mas o adversário entrou com recurso e a corrida foi analisada, confirmando o ouro para os Estados Unidos.

Esta foi a segunda medalha do Brasil no Mundial de Atletismo. Caio Bonfim conquistou a medalha na prova de 35km na marcha atlética.

Piu terminou em segundo lugar na terceira bateria da semifinal com o tempo de 48s16, ficando atrás apenas do nigeriano Ezekiel Nathaniel, que fez a melhor marca da bateria com 47s47.

Alison do Santos (Foto: Reprodução X)

Classificação final do 400m com barreiras

1° Rai Benjamin (EUA)

2° Alison Dos Santos (Brasil)

3° Abderrahman Samba (Catar)

4° Ezequiel Nathaniel (Nigéria)

5° Karsten Warholm (Noruega)

6° Emil Agyekum (Alemanha)

7° Caleb Dean (EUA)

8° Ismail Doudai Abakar (Catar)

Final do lançamento de dardo

A final do lançamento de dardo masculino aconteceu na manhã na quinta-feira (18) e definiu o pódio sem a presença do brasileiro Luiz Maurício.

O campeão olímpico Keshorn Walcott garantiu o primeiro lugar, Anderson Peters, campeão mundial, conquistou o segundo, e Curtis Thompson, medalhista de ouro nos Jogos Pan-americanos de 2023, ficou com o terceiro. Confira os resultados:

Pódio de lançamento de dardo

🥇 Keshorn Walcott - 88.16

🥈 Anderson Peters - 87.38

🥉 Curtis Thompson - 86.67

Luiz Maurício foi eliminado nas classificatórias após alcançar 81.12m e ficar em 19º lugar. Luiz tinha uma grande torcida para conquistar o pódio, principalmente após os bons resultados no Troféu Brasil, mas teve um desempenho insuficiente para garantir uma vaga na final.