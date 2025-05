Caio Bonfim conquista prata no Circuito Mundial de Marcha Atlética

Caio Bonfim, líder do ranking mundial, voltou a subir no pódio em mais uma competição internacional da Marcha Atlética. No Circuito Mundial de Varsóvia, na Polônia, o vice-campeão olímpico garantiu a medalha de prata na distância de 20 km, com tempo de 1h21min34s.

No ano de 2025, Caio bateu o recorde brasileiro da prova no Campeonato Japonês e ainda garantiu a etapa de Portugal do Circuito Mundial. Desde 2022, o atleta não participou de apenas dois pódios e lidera o ranking mundial da modalidade.

No Circuito desse domingo, o japonês Toshikazu Yamanishi, atual recordista da prova, ganhou vantagem ainda no quilômetro cinco e fechou em 1h20min50s. Caio chegou somente 43 segundos depois. O bronze também foi conquistado por um japonês, Kazuki Takahashi.

O desempenho da prova feminina

A atleta brasileira Viviane Lyra também subiu ao pódio e levou a medalha de bronze. Ela completou a prova de 20 km em 1h28min54s, atrás da equatoriana Paula Torres e da peruana Kimberly Garcia. Vivi conseguiu seguir as advsersárias até o quilômetro 17, mas, em seguida, a dupla teve um disparo que levou a disputa do ouro até os metros finais. A disputa emocionante foi decidida por um segundo de diferença.

Caio Bonfim e Viviane Lyra representaram o Brasil no Circuito Mundial de Varsóvia (Foto: Gustavo Alves/ CBAt)

Resultado final do Circuito de Vasóvia

Masculino

1 Toshikazu Yamanishi (JPN) 1h20min50

2 Caio Bonfim (BRA) 1h21min34

3 Kazuki Takahashi (JPN) 1h22min55

4 Maher Ben Hlima (POL) 1h23min35

5 Nathaniel Seiler (ALE) 1h23min49

Feminino

1 Paula Torres (ECU) 1h28min29

2 Kimberly Garcia (PER) 1h28min30

3 Viviane Lyra (BRA) 1h28min54

4 Katarzyna Zdzieblo (POL) 1h30min33

5 Valeria Ortuno Martinez (MEX) 1h32min34

