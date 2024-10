Caio Bonfim relata incentivo dos pais para início na marcha atlética, mas diz: ‘Nunca me forçaram’

Copiar Link

Escrito por Joyce Rodrigues , supervisionado por Pedro Werneck • Publicada em 01/10/2024 - 13:33 • Rio de Janeiro (RJ)

Medalhista de prata nas Olimpíadas de Paris 2024 na marcha atlética, o brasileiro Caio Bonfim foi introduzido à modalidade através dos pais. A mãe, Gianette, foi uma marchadora de destaque e era treinada pelo marido, João Sena. Dessa forma, o esporte que é incomum para muitos brasileiros sempre fez parte da vida do atleta responsável pelo desempenho histórico na última edição dos Jogos. Assista ao relato no trecho acima.

- A marcha atlética sempre foi comum na minha vida, porque a minha mãe foi uma marchadora, oito vezes campeã brasileira, primeira medalhista internacional entre as mulheres brasileiras. Ela era treinada pelo meu pai e corria os 10 km. Um dia, fez o teste na marcha, se destacou e virou a profissão dela. Não sei qual foi o dia que eu aprendi, mas (conhecia) desde pequeno, foi natural - contou.

Caio Bonfim ao lado dos pais, Gianette Bonfim e João Sena (Foto: Reprodução / TV Globo)

Apesar do contato com a marcha atlética desde pequeno, Caio Bonfim demorou a cogitar a modalidade como carreira. Assim como grande parte das crianças brasileiras, ele sonhava em ser jogador de futebol.

- Eu joguei futebol dos seis aos 16 anos, mas sempre brinquei de marchar perto dela. E meu pai, com um olhar mais firme, observou e me convidou para fazer a marcha. A partir daí, comecei a me destacar, me apaixonei e estou aí até hoje - explicou.

- Eles nunca me forçaram, tanto que demorei um pouco, só com 16 anos fui começar. Foi influência mesmo, do dia a dia. Quando fiz os testes, me destaquei e foi natural ter essa galera do meu lado - completou.

