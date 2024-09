Caio Bonfim conta como encarou preconceito na marcha atlética e desabafa: ‘Todo dia uma piadinha’

Copiar Link

Escrito por Joyce Rodrigues , supervisionado por Pedro Werneck • Publicada em 30/09/2024 - 15:29 • Rio de Janeiro (RJ)

Caio Bonfim, atleta da marcha atlética, falou com exclusividade ao Lance! sobre o preconceito que muitos homens enfrentam na modalidade. O medalhista de prata nas Olimpíadas de Paris detalhou as situações adversas que, segundo ele, eram frequentes. No entanto, o esportista não se abalou com as piadas e xingamentos. Assista ao trecho acima.

— Primeiro, não me abalou, não me fez parar. Esse desrespeito era uma dificuldade no dia a dia, né? Porque, imagina, eu faço de 20 a 25 km por dia, então você já tem as suas ocupações na mente, seus problemas. Você vai para o seu treino ali no sol, aí está lá, por exemplo, no quilômetro 15, passa um cara, passa uma pessoa de carro e faz uma piadinha. É muito chato quando é todo dia, você está trabalhando... Imagina alguém que está no seu trabalho e toda hora passa alguém fazendo uma piadinha, te diminuindo. Isso é muito chato — disse.

Caio Bonfim no Mundial de Atletismo de 2023 (Foto: AFP)

Caio fez história para o Brasil ao conquistar a medalha de prata na marcha atlética, percorrendo a prova de 20 km em aproximadamente 1h19min. Experiente na modalidade, o esportista já era esperança de marca histórica para o país e conseguiu a primeira medalha brasileira na modalidade.

Assista à entrevista completa abaixo.