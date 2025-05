Um voleio de Messi rodou as redes sociais e foi o destaque da goleada do Inter Miami sobre o New York Red Bulls, por 4 a 1, no último sábado, em Fort Lauderdale, pela MLS (veja o vídeo abaixo). O argentino foi destaque na partida e comandou a equipe de volta ao caminho das vitórias após três derrotas seguidas.

Com o resultado, o time da Flórida subiu para a quarta posição, com 21 pontos, o que animou a equipe após a sequencia de resultados negativos e uma eliminação na semifinal da Concachampions, diante do Vancouver Whitecaps.

Messi chegou à marca de nove gols na temporada com duas assistências em 14 jogos. Ele estava a quatro partidas sem fazer gols. E voltou a marcar da melhor maneira, com um voleio que viralizou nas redes sociais e contabilizando mais um belo gol em sua carreira.

Veja o voleio de Messi

A vitória do Inter Miami

Luis Suárez também balançou as redes após nove jogos sem marcar. O uruguaio também foi destaque na vitória e anotou o quinto na competição. Ele também tem 10 assistências.

No final da partida, o técnico Javier Masquerano falou sobre o desempenho da equipe, sobre as melhoras que tiveram em relações as partidas passadas e como as substituições feitas durante partida contribuiram para o resultado positivo.

— Precisávamos dessa vitória depois de três derrotas e de ter novamente bons sentimentos. No primeiro tempo, tivemos uma eficácia que não tínhamos em vários jogos, não só porque tivemos muitas situações (de gol). E então tentamos no segundo tempo, com as últimas entradas, administrar melhor a bola, controlar melhor a partida, não ser tão direto, porque nos últimos 15, 20 minutos do primeiro tempo, perdemos a posse de bola, eles cresceram e progrediram em campo, e estávamos tentando evitar dar a eles o controle do jogo — disse.

Messi em ação pelo Inter Miami (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

Próximas partidas

O Inter Miami tem a sua próxima partida marcada para o sábado (10), contra o Minnesota United, às 17h30 (de Brasília), fora de casa. O New York Red Bulls soma mais uma derrota, sua quarta seguida na competição e tem um compromisso jogando em casa no Sports Ilustrated Stadium, contra o Los Angeles Galaxy, também no sábado às 20h30 (de Brasília).

