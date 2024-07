Caboclo revela tática para marcar Vucevic, em estreia do Pré-Olímpico

Bruno Caboclo já foi jogador do Houston Rockets, da NBA (Foto: Divulgação / FIBA)







Publicada em 02/07/2024

Bruno Caboclo foi o grande destaque do Brasil na estreia do Pré-Olímpico de Basquete, em Riga, na Letônia. Além da dominânica dentro da quadra, o brasileiro se destacou pela marcação em cima do pivô Nikola Vucevic, que atua na NBA pelo Chicago Bulls. A Seleção Brasileira venceu Montenegro por 81 a 72.

- Eu já tive outros encontros com o Vucevic, então sei o estilo que ele joga. Eu consegui tirar um pouco das coisas que ele faz bem, o que dificulta mais. Então forcei ele nas fraquezas dele. Mas também fiz o que sei melhor que é correr a quadra, jogar bem no "pick and roll" e as vezes arremessar também - afirmou Bruno Caboclo.

O ala-pivô da Seleção Brasileira e do Partiza, da Sérvia, foi o nome de maior destaque do Brasil na partida. Bruno terminou o confronto a um rebote do duplo-duplo, ao todo foram 25 pontos e nove rebotes, em um enfrentamento direto contra um jogador de nível da NBA.

Bruno Caboclo foi o cestinha da partida entre Brasil e Montenegro, pelo Pré-Olímpico de Basquete (Foto: Divulgação / FIBA)

A estreia com uma vitória diante de Montenegro é um passo importante para a equipe de Aleksandar Petrovic rumo às Olimpíadas. O Pré-Olímpico disputado na Letônia é a última oportunidade de carimbar o passaporte para os Jogos de Paris. O Brasil encara Camarões, na próxima quinta-feira (4), às 13h, no horário de Brasília, pela segunda rodada.