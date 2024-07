(Foto: Divulgação / FIBA)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/07/2024 - 11:30 • Rio de Janeiro (RJ)

O sonho da vaga olímpica no basquete masculino começou da melhor forma possível. A vitória em cima de Montenegro por 81 a 72 mostra que os jogadores brasileiros são capazes de carimbar o passaporte rumo as Olimpíadas de Paris. Sob o comando de Aleksandar Petrovic, o Brasil teve uma grande atuação na estreia do Pré-Olímpico de Basquete.

Ao longo da partida é verdade que a Seleção Brasileira esteve pouco tempo à frente do placar. No entanto, a todo momento, a equipe se mantinha firme na perseguição, sem deixar Montenegro abrir uma grande distância no placar. O treinador do Brasil, Petrovic, ajustou a defesa e conseguiu frear as ações do pivô Nikola Vucevic - jogador do Chicago Bulls na NBA.

Pelo lado brasileiro, o destaque se atende pelo nome de Bruno Caboclo. O camisa 50 do Brasil foi extremamente importante nos dois lados da quadra - com a conquista dos rebotes, o ala foi dominante dentro do garrafão.

(Foto: Divulgação / FIBA)

No início do último quarto, os brasileiros tomaram a frente do placar, após uma bela infiltração no garrafão montenegrino. Com a vantagem, a equipe soube se defender e aproveitou as falhas de Montenegro, que sentiram a virada.

O Brasil encara Camarões, na próxima quinta-feira (4), às 13h, no horário de Brasília. O confronto é válido pela segunda rodada do Pré-Olímpico de Basquete. A competição é a última oportunidade para a Seleção Brasileira garantir a vaga nos Jogos Olímpico de Paris