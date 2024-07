Gui Santos, ala do Brasil (Foto: CBB)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/07/2024 - 09:00 • Riga (LAT)

A Seleção Brasileira de Basquete inicia a sua caminhada em busca da vaga olímpica nesta terça-feira (2º), em Riga, na Letônia. Os brasileiros enfrentarão Montenegro na primeira rodada da fase 1 do torneio classificatório.

O torneio é dividido em quatro sedes e cada uma delas conta com apenas uma vaga olímpica em jogo para Paris 2024. O Brasil está na chave lituana, que além de enfrentar Montenegro, terá Camarões pela frente no Grupo B.

Os dois primeiros colocados avançam para as semifinais, onde enfrentarão os líderes do Grupo A, que contam com Letônia, Geórgia e Filipinas. Assim, a missão do Brasil é ser campeão do torneio para garantir a classificação para os Jogos Olímpicos de Paris.

Raul Neto, "Raulzinho", armador do Brasil (Foto: CBB)

O Brasil é dono de três medalhas de bronze em Jogos Olímpicos (Londres 1948, Roma 1960 e Tóquio 1964) e busca retornar à competição após ficar de fora em Tóquio 2020. Esta é a última chance do país assegurar vaga Olímpica no esporte.