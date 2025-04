O Comitê Olímpico Internacional (COI) já se move nos bastidores visando mudanças para a Olimpíada de Los Angeles 2028. Em meio a anúncio na quarta-feira (8), foi confirmado que os próximos jogos terão mudanças significativas na categoria de futebol. Enquanto o feminino terá mais times, o masculino terá menos.

O COI informou que o número de times na categoria masculina foi reduzido de 16 para 12. O feminino, por sua vez, passou de 12 para 16. O intuito é valorizar cada vez mais a modalidade para as mulheres, que vem crescendo ano após ano.

— É uma das formas de esporte mais populares e de crescimento mais rápido em todo o mundo. Vimos um crescimento incrível na participação feminina em esportes de equipe e na popularidade e visibilidade do esporte de equipe feminino, sendo o futebol feminino um líder absoluto nesse aspecto — disse Kit McConnell, diretor esportivo do COI.

O pedido no aumento de times partiu da Fifa por conta do sucesso da categoria nos Jogos de Paris 2024. Diferente do futebol masculino, o feminino possui apelo grande durante a Olimpíada, sendo mais valorizado do que a Copa do Mundo em si.

— A FIFA sempre acreditou no poder do futebol feminino e a decisão de hoje do Conselho Executivo do COI é um passo positivo. Nossa visão é clara: estamos investindo e expandindo oportunidades para o futebol feminino em todos os níveis. Mais equipes no palco olímpico significam mais modelos, mais inspiração e mais impacto — disse Giani Infantino, presidente da Fifa.

Gabi Portilho em ação no amistoso da Seleção Feminina contra os EUA (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

A diminuição no números de times masculinos se dá justamente pelo oposto do critério utilizado no feminino: a popularidade. Por conta do limite de idade, a categoria masculina acaba tendo pouco apelo e, consequentemente, audiência.

Mais novidades sobre as Olimpíadas de Los Angeles 2028

Além do futebol, a categoria do polo aquático também terá um aumento no número de equipes femininas, com mais duas, totalizando 12. Outras provas também foram incluídas, como na natação, em que passará a contar com 50 metros de todos os estilos (livre, costas, peito e borboleta). Antes, apenas o estilo livre era disputado.

Veja outras novidades: