Thiago Wild volta a ser número 1 do Brasil; Fonseca iguala melhor ranking

O paranaense Thiago Wild se tornou novamente o melhor brasileiro no ranking da ATP, a Associação dos Tenistas Profissionais. A atualização da lista foi divulgada nesta segunda-feira (14).

Wild, que era o número 88 do mundo, subiu oito lugares e agora é o 80º, com 686 pontos. O paranaense ganhou uma partida do Masters 1000 de Xangai, na China, e caiu na segunda rodada para o russo Daniil Medvedev.

Já Thiago Monteiro, não jogou na última semana no Challenger de Valência, na Espanha, e perdeu os 100 pontos do título de Campinas do ano passado. Agora, ele tem 636 pontos, na 88ª colocação.

O jovem carioca João Fonseca não jogou na última semana e tem previsão de retorno na próxima semana em Brest, na França, mas foi beneficiado por resultados de outros tenistas. Ele tem 374 pontos no ranking da ATP e subiu para o 156º lugar, repetindo seu melhor desempenho na carreira.

Felipe Meligeni, em 165º, e Gustavo Heide, 175º completam o top 5 do Brasil. Os dois são os principais brasileiros na disputa do Challenger de Campinas nesta semana. Heide subiu 13 posições na tabela. Outro destaque do Brasil na atualização, foi o tenista Karue Sell, que bateu o melhor ranking da carreira com o 275º, subindo 15 colocações.