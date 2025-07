Brasil leva virada no último quarto e perde para os EUA na final da AmericupW

A seleção americana de basquete venceu a Seleção Brasileira por 92 a 84, neste domingo, em Santiago, no Chile, com virada no último quarto e conquistou seu quinto título da Copa América Feminina. O Brasil segue como maior vencedor da Copa América Feminina com sete troféus (1997, 2001, 2003, 2009, 2011 e 2023).

Pela fase de grupo as americanas venceram todos os confrontos desta primeira etapa, superando a Porto Rico, Colômbia e México, ficando em primeiro lugar do Grupo B, com oito pontos. Nas quartas superaram a República Dominicana, e na semifinal venceram a equipe do Canadá.

Damiris Dantas cestinha da partida (Foto: Divulgação)

Como foi o jogo da Seleção feminina

O primeiro tempo foi bastante disputado. A equipe americana começou a frente no 1º quarto, levando vantagem nos rebotes e aproveitamento nos arremessos de quadra. A seleção brasileira voltou para 2º melhor, fazendo uma run de 8 a 0 no início, e terminando com um aproveitamento de 72% nos arremessos de quadra e conseguindo ficar a frente no placar. O grande destaque do 1º tempo foi a ala Damiris Dantas, com 20 pontos, 88% de aproveitamento nos arremessos 5 rebotes e 2 assistências. Pelo lado americano, o destaque foi para a armadora Mikayla Blakes, com 18 pontos. A seleção brasileira teve um aproveitamento de 66,7% nos arremessos de quadra e 13 rebotes no 1º tempo, enquanto a equipe americana teve 21 rebotes.

➡️ Brasil vence Argentina e está na final da AmericupW

O 2º tempo continuou bastante disputado. O 3º período foi melhorar para a equipe americana quando a destaque do time brasileiro Kamilla Cardoso fez a 4º falta na partida e saiu de quadra. Apesar da saída de Kamilla, a equipe brasileira conseguiu segurar e continuou a frente no placar. O último quarto foi de superioridade absoluta das americanas, com destaque para Mikayla Blakes com 27 pontos e 6 rebotes.

Mikayla Blakes durante a partida entre Brasil x EUA (Foto: Divulgação)

Destaques do Brasil na partida

Damiris Dantas

35 pontos

8 rebotes

4 assistências

Belle Nascimento

24 pontos

1 rebote

3 assistências

Com o título da Copa América Feminina, a equipe dos Estados Unidos garantiu vaga direta na Copa do Mundo de Basquete 2026, que acontecerá na Alemanha. Com o vice campeonato, o Brasil vai disputar a fase classificatória.

