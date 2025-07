Jade Barbosa anunciou sexo de bebê em chá revelação

A ginasta Jade Barbosa anunciou que está esperando uma menina, que se chamará Eva. O anúncio ocorreu no último domingo (6), durante um chá de revelação realizado com a presença do marido, o administrador Leandro Fontanesi, além de amigos próximos e familiares do casal.

A atleta, de 34 anos, revelou o sexo do bebê em um momento emocionante durante a celebração. Para contar a novidade, Jade levantou a própria blusa e mostrou um coração rosa com o nome "Eva". O gesto levou os convidados à loucura, que celebraram ao lado da nova mamãe a chegada da primogênita.

- Eu nunca imaginei que o esporte fosse virar tudo isso, exatamente tudo isso. Então, acho que não podia ser diferente ser com vocês para falar que quem está chegando agora é - declarou Jade com a voz embargada e olhos marejados.

Após o anúncio para os amigos e familiares, Jade publicou a novidade em suas redes sociais: "O mundo é das mulheres!". Jade Barbosa mantém relacionamento com Leandro Fontanesi há seis anos. O casal oficializou a união em outubro de 2024.

Carreira de Jade Barbosa na ginástica

A nova mamãe é uma atleta de elite da ginástica brasileira. Ela ajudou a elevar o nível do esporte no país e é exemplo de uma rara e admirável longevidade na modalidade.

Tudo começou em 2016, quando Jade, com apenas 16 anos de idade, conquistou uma medalha de bronze na disputa individual geral do Campeonato Mundial de Stuttgart, na Alemanha, e se tornou a primeira brasileira a subir ao pódio da categoria mais importante da competição. A primeira ginasta a repetir a marca foi Rebeca Andrade, com o ouro inédito em 2022.

A ginasta também fez parte da primeira Seleção Brasileira a chegar em uma final olímpica na disputa por equipes. Em Paris 2024, a veterana participou do feito inédito da ginástica brasileira e conquistou o bronze olímpico por equipes.