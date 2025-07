O presidente da Federação Internacional de tênis de mesa (ITTF), Steve Dainton, criticou o mesatenista Hugo Calderano após o brasileiro ficar de fora do Grand Smash de Las Vegas, uma das principais competições do circuito mundial de tênis de mesa, por um "impedimento burocrático" para entrar nos Estados Unidos.

Durante uma entrevista para a organização do campeonato, o CEO respondeu sobre a pôlemica e criticou a postura de Calderano, tirando a responsabilidade da federação internacional sobre o caso.

— É uma grande decepção que o Hugo não tenha podido vir. Ele é um jogador incrível, com resultados recentes que mostram que ele é atualmente um dos melhores do mundo. Tê-lo em seu continente também era importante para nós. Mas temos incentivado os jogadores a se prepararem com meses de antecedência os vistos, e aqueles que se planejaram adequadamente não tiveram grandes problemas. A USATT tem dado uma ajuda incrível com isso. Isso é um lembrete de que ser profissional exige mais do que apenas performance na mesa, significa também assumir a responsabilidade por tudo que acontece fora dela — disse o presidente.

Hugo Calderano bicampeão na Eslovênia

Hugo Calderano, que tem cidadania portuguesa, necessitaria apenas informar a sua entrada nos Estados Unidos por meio do Sistema Eletrônico para Autorização de Viagem (ESTA, em inglês), já que os países da União Europeia fazem parte do Programa de Isenção de Visto.

Segundo informado pela equipe do atleta, o procedimento foi seguido como de habitual, porém, diante de demora da confirmação pelas autoridades estadunidenses, Hugo foi informado que não estava mais elegível para a dispensa de visto por ter ido a Cuba, em 2023, para a disputa do Campeonato Pan-Americano e do evento de qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris-2024, eventos organizados pela Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF).

Hugo Calderano pode cair no ranking

Hugo Calderano chegou aos 5400 pontos no ranking após o título do WTT Star Contender da Eslovênia, e permaneceu na terceira posição. Assim como o Mundial, o Grand Smash de tênis de mesa rende 2000 pontos no ranking ao campeão, 1400 pontos ao vice e 700 pontos aos semifinalistas, o que faz com que o brasileiro corra o risco de perder até duas posições.

Com exceção de Hugo, todos os atletas do top-10 do ranking e, portanto, principais adversários do brasileiro, estão confirmados na competição de Las Vegas.