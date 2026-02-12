AO VIVO: Brasil entra na pista com dupla no esqui cross-country das Olimpíadas de Inverno
Nos 10 km em técnica livre, Bruna e Eduarda vão em busca da primeira medalha brasileira em Jogos de Inverno
As esquiadoras brasileiras Bruna Moura e Eduarda Ribera voltam à pista nesta quinta-feira (12) em busca da inédita medalha do Brasil nos Olimpíadas de Inverno Milão-Cortina 2026. Após ficarem de fora da classificação na prova de sprint clássico, a dupla aposta em um melhor desempenho na disputa dos 10 km em técnica livre.
O dia será intenso para as atletas. A competição feminina de 10 km em técnica livre começa logo pela manhã com as provas classificatórias. Caso avancem, as brasileiras seguirão no mesmo dia para as quartas de final, semifinais e, por fim, a grande final.
AO VIVO! Brasil no esqui cross-country com Bruna e Eduarda
*EM ATUALIZAÇÂO
- 10h21: Eduarda não continuará adiante na prova, encerrando a participação nos 10km livre.
- 10h19: Bruna completa o percurso com o tempo de 30min56s09c!!!!!! 96ª colocação para nossa brasileira!
- 10h16: Bruna Moura começa seu último quilômetro no percurso!
- 10h08: O pódio das suecas Frida Karlsson e Ebba Andersson no primeiro e segundo lugar, e da norte americana, Jesse Diggins, no terceiro já está fechado.
- 10h05: Torcedores brasileiros são vistos na arquibancada
- 10h04: Bruna Moura chega na metade da prova e esta na 95ª posição
- 09h55: Eduarda Ribera faz sua descida!!! NA TORCIDA!
- 09h48: Bruna Moura inicia a descida na prova, em busca do melhor resultado de uma atleta brasileira. VAMOS! 🤩
- 09h47: Jesse chega ao final se jogando no chão, se queixando de dor
- 09h46: Jesse Diggins fez um esforço descomunal e consegue chegar até então no terceiro lugar
- 09h42: Frida Karlsson chega nos 10 km com 22min e se coloca com primeiro lugar até então!
- 09h36: A sueca Frida Karlsson é uma das favoritas na prova, será que Bruna e Eduarda vão superar?! NA TORCIDA!
- 09h30: Bruna e Eduarda são as maiores campeãs brasileiras no esqui na rua
- 09h28: Em 10 minutos, brasileiras farão suas descidas!
- 09h12: Nesta prova, os atletas não tem limitação e técnica, podem utilizar do modo que bem entender para conquistar sua chegada mais rápida
- 09h10: Esse é o esporte mais "tranquilo" para brasileiros treinarem no país, com o esqui na rua, sendo bem parecido com o esqui cross-country
- 09h09: Atletas largam de 30 em 30 segundos para segurança e que todas consigam fazer seus tempos sem serem atrapalhadas
- 09h07: Atletas carregam uma espécie de tornozeleira que marcam seus tempos nas descidas
- 09h04: As descidas de Bruna e Eduarda estão programadas para acontecer ao fim da prova
- 09h03: Atletas começam suas descidas
Pré-prova:
- Veja os resultados dos brasileiros nas provas de Sprint Clássico na modalidade:
Confira a agenda das competições:
|DATA DAS COMPETIÇÕES
|MODALIDADE/ETAPA
12/02 - 09h (de Brasília)
10km feminino técnica livre
13/02 - 07h45 (de Brasília)
10km masculino técnica livre
18/02 - 05h45 (de Brasília)
Sprint por equipe livre feminino
📺 Onde assistir: Sportv2, GeTV (youtube) e CazéTV (youtube).
As três técnicas olímpicas
A modalidade é dividida em três estilos principais nas competições: clássico, livre e skiatlo.
- Estilo Clássico: Os atletas se movem para frente e para trás, deslizando por sulcos paralelos na neve, em um movimento que lembra uma caminhada ou corrida.
- Técnica Livre (Skate): Considerada mais veloz, assemelha-se à patinação de velocidade. Os esquiadores formam um "V" com os esquis e utilizam movimentos laterais para propulsão. Este estilo exige equipamentos específicos, como esquis mais curtos e rígidos, bastões mais longos e botas reforçadas.
- Skiatlo: Combina as duas técnicas em uma única prova. Em Milão-Cortina 2026, haverá uma novidade histórica: homens e mulheres competirão pela primeira vez na mesma distância, 20km, divididos em duas seções de 10km. A primeira é no estilo clássico e a segunda, no livre, com uma troca obrigatória de equipamentos no meio do percurso e largada em massa.
Regras da modalidade
As regras são simples: o esqui cross-country desafia os competidores a percorrerem um trajeto pré-determinado, impulsionados apenas pela própria força. No clássico, os esquis permanecem paralelos, já no livre, que se assemelha ao movimento de patinação.
A vitória é garantida por quem cruzar a linha de chegada mais rapidamente, após completar toda a distância estabelecida. Contudo, é fundamental respeitar o percurso, não obstruir o avanço dos adversários e aplicar corretamente a técnica exigida em cada trecho da prova.
