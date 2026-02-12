AO VIVO: Brasil entra na pista com dupla no esqui cross-country das Olimpíadas de Inverno

10h21: Eduarda não continuará adiante na prova, encerrando a participação nos 10km livre.

10h19: Bruna completa o percurso com o tempo de 30min56s09c!!!!!! 96ª colocação para nossa brasileira!

10h16: Bruna Moura começa seu último quilômetro no percurso!

10h08: O pódio das suecas Frida Karlsson e Ebba Andersson no primeiro e segundo lugar, e da norte americana, Jesse Diggins, no terceiro já está fechado.

10h05: Torcedores brasileiros são vistos na arquibancada

10h04: Bruna Moura chega na metade da prova e esta na 95ª posição

09h55: Eduarda Ribera faz sua descida!!! NA TORCIDA!

09h48: Bruna Moura inicia a descida na prova, em busca do melhor resultado de uma atleta brasileira. VAMOS! 🤩

09h47: Jesse chega ao final se jogando no chão, se queixando de dor

09h46: Jesse Diggins fez um esforço descomunal e consegue chegar até então no terceiro lugar

09h42: Frida Karlsson chega nos 10 km com 22min e se coloca com primeiro lugar até então!

09h36: A sueca Frida Karlsson é uma das favoritas na prova, será que Bruna e Eduarda vão superar?! NA TORCIDA!

09h30: Bruna e Eduarda são as maiores campeãs brasileiras no esqui na rua

09h28: Em 10 minutos, brasileiras farão suas descidas!

09h12: Nesta prova, os atletas não tem limitação e técnica, podem utilizar do modo que bem entender para conquistar sua chegada mais rápida

09h10: Esse é o esporte mais "tranquilo" para brasileiros treinarem no país, com o esqui na rua, sendo bem parecido com o esqui cross-country

09h09: Atletas largam de 30 em 30 segundos para segurança e que todas consigam fazer seus tempos sem serem atrapalhadas

09h07: Atletas carregam uma espécie de tornozeleira que marcam seus tempos nas descidas

09h04: As descidas de Bruna e Eduarda estão programadas para acontecer ao fim da prova