Europeus reagem à queda de João Fonseca em Buenos Aires: 'Ninguém fala'

Brasileiro perdeu para o chileno Alejandro Tabilo

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/02/2026
09:11
João Fonseca em treino em Buenos Aires (Divulgação)
João Fonseca perde em estreia do ATP 250 de Buenos Aires (Foto: Divulgação)
O tenista João Fonseca perdeu para o chileno Alejandro Tabilo, na última quarta-feira (11), na estreia do ATP 250 de Buenos Aires. Com o resultado, o brasileiro foi eliminado do torneio que conquistou na temporada passada. Diante do cenário, torcedores europeus reagiram à queda precoce do atleta.

O brasileiro entrou em quadra para defender o próprio título e os pontos, que o colocavam na 33ª colocação do ranking da ATP. Do outro lado, Alejandro Tabilo, de 28 anos, buscava somar pontos para subir da 71ª posição.

Apesar da diferença de rankings, a derrota do brasileiro não foi tratada como um surpresa pelos torcedores europeus. Nas redes sociais, diversos internautas estrangeiros chamaram atenção para a falta de ritmo do brasileiro. Veja a repercussão abaixo:

Tradução: "Tenho apoiado o Fonseca desde o início, então isso vem de um lugar de apoio genuíno — mesmo que seja um pouco duro. João Fonseca é absurdamente talentoso, mas o circuito da ATP está cheio de talento".

Tradução: "Sim, eu já esperava por isso. Dois jogos este ano, duas derrotas para João Fonseca".

Tradução: "Ninguém fala, mas as inconstâncias de nível do João Fonseca estão se tornando um fator real nas partidas".

Tradução: "Alejandro Tabilo elimina o atual campeão João Fonseca por 6-3, 3-6, 7-5 em Buenos Aires. Um enorme suspiro de alívio; ele não gostaria de ter jogado um tie-break, considerando todas as chances que teve. A boa notícia para Fonseca é que ele parece estar bem e deve melhorar com a prática do jogo".

Tradução: "Bem, João Fonseca, Não dá para ganhar partidas quando em todos os games de serviço você precisa lutar para virar o jogo. É literalmente impossível ganhar uma partida de tênis dessa maneira. Erros desnecessários e tentativas estúpidas de drop shot que não funcionam. Vou ficar ressentido com isso por um tempo".

Como foi a derrota de João Fonseca?

Texto por: Gustavo Loio

João Fonseca lutou, mas não foi o suficiente para conquistar a primeira vitória em dois jogos em 2026. Nesta quarta-feira, na estreia do ATP 250 de Buenos Aires, o número 1 do Brasil e 33 do mundo, que defendia o título, mas foi superado pelo chileno Alejandro Tabilo (71º e ex-top 19), por 6/3, 3/6 e 7/5, em 2h24m.

Com a derrota, o carioca, de 19 anos, vai perdendo quatro posições no ranking da ATP, caindo para o 37º lugar.

Já Tabilo encara, nas quartas de final, o anfitrião Tomas Etcheverry (sétimo cabeça de chave e 54º do mundo), algoz do compatriota Roman Burruchaga, nesta quarta-feira.

O brasileiro, que vinha de derrota na estreia do Australian Open e não jogava no saibro desde o início de junho, em Roland Garros, segue para o Rio Open, que começa na segunda-feira. Ano passado, o anfitrião foi surpreendido na primeira rodada no ATP 500 brasileiro, pelo francês Alexandre Muller.

João Fonseca em coletiva de imprensa em Buenos Aires (Reprodução)
João Fonseca em coletiva de imprensa em Buenos Aires após derrota para Alejandro Tabilo (Reprodução)

