Europeus reagem à queda de João Fonseca em Buenos Aires: 'Ninguém fala'

O tenista João Fonseca perdeu para o chileno Alejandro Tabilo, na última quarta-feira (11), na estreia do ATP 250 de Buenos Aires. Com o resultado, o brasileiro foi eliminado do torneio que conquistou na temporada passada. Diante do cenário, torcedores europeus reagiram à queda precoce do atleta.

O brasileiro entrou em quadra para defender o próprio título e os pontos, que o colocavam na 33ª colocação do ranking da ATP. Do outro lado, Alejandro Tabilo, de 28 anos, buscava somar pontos para subir da 71ª posição.

Apesar da diferença de rankings, a derrota do brasileiro não foi tratada como um surpresa pelos torcedores europeus. Nas redes sociais, diversos internautas estrangeiros chamaram atenção para a falta de ritmo do brasileiro. Veja a repercussão abaixo:

Tradução: "Tenho apoiado o Fonseca desde o início, então isso vem de um lugar de apoio genuíno — mesmo que seja um pouco duro. João Fonseca é absurdamente talentoso, mas o circuito da ATP está cheio de talento".

Tradução: "Sim, eu já esperava por isso. Dois jogos este ano, duas derrotas para João Fonseca".

Tradução: "Ninguém fala, mas as inconstâncias de nível do João Fonseca estão se tornando um fator real nas partidas".

Tradução: "Alejandro Tabilo elimina o atual campeão João Fonseca por 6-3, 3-6, 7-5 em Buenos Aires. Um enorme suspiro de alívio; ele não gostaria de ter jogado um tie-break, considerando todas as chances que teve. A boa notícia para Fonseca é que ele parece estar bem e deve melhorar com a prática do jogo".

Tradução: "Bem, João Fonseca, Não dá para ganhar partidas quando em todos os games de serviço você precisa lutar para virar o jogo. É literalmente impossível ganhar uma partida de tênis dessa maneira. Erros desnecessários e tentativas estúpidas de drop shot que não funcionam. Vou ficar ressentido com isso por um tempo".

Como foi a derrota de João Fonseca?

Texto por: Gustavo Loio

João Fonseca lutou, mas não foi o suficiente para conquistar a primeira vitória em dois jogos em 2026. Nesta quarta-feira, na estreia do ATP 250 de Buenos Aires, o número 1 do Brasil e 33 do mundo, que defendia o título, mas foi superado pelo chileno Alejandro Tabilo (71º e ex-top 19), por 6/3, 3/6 e 7/5, em 2h24m.

Com a derrota, o carioca, de 19 anos, vai perdendo quatro posições no ranking da ATP, caindo para o 37º lugar.

Já Tabilo encara, nas quartas de final, o anfitrião Tomas Etcheverry (sétimo cabeça de chave e 54º do mundo), algoz do compatriota Roman Burruchaga, nesta quarta-feira.

O brasileiro, que vinha de derrota na estreia do Australian Open e não jogava no saibro desde o início de junho, em Roland Garros, segue para o Rio Open, que começa na segunda-feira. Ano passado, o anfitrião foi surpreendido na primeira rodada no ATP 500 brasileiro, pelo francês Alexandre Muller.

