Ex-Barcelona eleito três vezes melhor do mundo é anunciado em time da Kings League Brasil

A Kings League Brasil acaba de ganhar um capítulo que une prestígio internacional e profissionalismo de elite. Ferrão, o ex-pivô do Barcelona que dominou o futsal mundial na última década, foi anunciado como a estrela principal do Nyvelados. Mas a novidade não para por aí: a equipe presidida pela influenciadora Nyvi Estephan oficializou uma parceria estratégica com o Resenha FC, considerado um dos maiores times de Futebol 7 do mundo.

Copa do Mundo de Futsal 2024: Ferrão, do Brasil, ergue o troféu de campeão oferecido pela Fifa. (Foto: Leto Ribas/CBF)

A contratação de Ferrão coloca a edição brasileira da liga de Gerard Piqué em outro patamar técnico. O jogador, que recentemente encerrou seu ciclo vitorioso no Barcelona e na Seleção Brasileira, traz na bagagem:

3 prêmios de Melhor Jogador do Mundo.

1 título mundial com a Amarelinha.

Um dos maiores artilheiros da história do futsal do Barcelona.

No Nyvelados, Ferrão será a referência técnica em um formato que exige explosão, habilidade em espaços curtos e, claro, o faro de gol que o consagrou.

Ferrão chega a Kings League Brasil após 19 anos de futsal sendo artilheiro no Barcelona e na Seleção Brasileira (Foto: Leto Ribas / CBF)

Para sustentar a chegada de um craque desse calibre, o Nyvelados deu um passo decisivo rumo à profissionalização. O clube fechou um acordo de cogestão com o Resenha FC, gigante sediado em Teresina (PI) e referência global na modalidade.

O Resenha FC é conhecido por sua estrutura de ponta e por já ter contado com astros como Zé Roberto, Léo Moura e Kelvin Oliveira (um dos melhores jogador de Fut7 do mundo).