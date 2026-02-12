Ex-Barcelona eleito três vezes melhor do mundo é anunciado em time da Kings League Brasil
Ferrão, ex-Barcelona e Seleção, foi anunciado no Nyvelados
- Matéria
- Mais Notícias
A Kings League Brasil acaba de ganhar um capítulo que une prestígio internacional e profissionalismo de elite. Ferrão, o ex-pivô do Barcelona que dominou o futsal mundial na última década, foi anunciado como a estrela principal do Nyvelados. Mas a novidade não para por aí: a equipe presidida pela influenciadora Nyvi Estephan oficializou uma parceria estratégica com o Resenha FC, considerado um dos maiores times de Futebol 7 do mundo.
Craque da Kings League é eleito melhor jogador do mundo de F7 pela segunda vez consecutiva
Mais Esportes
Kings League recebe aporte de R$ 330 milhões para expansão global
Lance! Biz
DesimpaiN estreia na Kings League com nova identidade e sob comando de Renato Vicente
Mais Esportes
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
A contratação de Ferrão coloca a edição brasileira da liga de Gerard Piqué em outro patamar técnico. O jogador, que recentemente encerrou seu ciclo vitorioso no Barcelona e na Seleção Brasileira, traz na bagagem:
3 prêmios de Melhor Jogador do Mundo.
1 título mundial com a Amarelinha.
Um dos maiores artilheiros da história do futsal do Barcelona.
No Nyvelados, Ferrão será a referência técnica em um formato que exige explosão, habilidade em espaços curtos e, claro, o faro de gol que o consagrou.
Para sustentar a chegada de um craque desse calibre, o Nyvelados deu um passo decisivo rumo à profissionalização. O clube fechou um acordo de cogestão com o Resenha FC, gigante sediado em Teresina (PI) e referência global na modalidade.
+Aposte na Kings League
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
O Resenha FC é conhecido por sua estrutura de ponta e por já ter contado com astros como Zé Roberto, Léo Moura e Kelvin Oliveira (um dos melhores jogador de Fut7 do mundo).
- Matéria
- Mais Notícias