Debutou! Após uma estreia discreta, Bronny James anotou seus primeiros dois pontos na NBA, durante a partida entre Los Angeles Lakers e Cleveland Cavaliers. Apesar dos 26 pontos anotados por LeBron James, o confronto, disputado na quarta-feira (30), terminou em derrota para o time angelino por 134 a 110.

O lance aconteceu já no final da partida, no famoso “trash time”, quando o duelo já estava decidido para os donos casa. O jovem recebeu no lado esquerdo, foi para a zona morta, driblou para trás e arremessou para marcar seus primeiros dois pontos.

O jogador recebeu aplausos dos fãs presentes na Rocket Mortgage Arena. A torcida do Cavs possuí um grande carinho por LeBron James e sua família e com o seu filho não foi diferente.

Foi o segundo jogo de Bronny como profissional na carreira. A estreia aconteceu no primeiro jogo do Lakers, contra o Timberwolves. Na sequência, o jovem não participou dos jogos contra Phoenix Suns e Sacramento Kings e retornou diante do Cavaliers.

Bronny James fez sua primeira cesta na NBA, no jogo entre Los Angeles Lakers e Cleveland Cavaliers (Foto: Jason Miller/AFP)

Com o resultado, o time de JJ Redick conhece a segunda derrota na temporada. Anteriormente, a equipe perdeu para o Phoenix Suns. Neste momento, ocupa o quinto lugar na Conferência Oeste da NBA Com três vitórias e dois reveses.

O próximo compromisso é nesta sexta-feira (1), diante do Toronto Raptors, a partir das 20h30 (horário de Brasília), na Scottia Bank Arena, em Toronto, no Canadá.