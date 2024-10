Jogador da NBA sofre lesão bizarra e sai da quadra de maca; veja vídeo

O ala-pivô do Utah Jazz, Taylor Hendricks, sofreu uma lesão bizarra durante o jogo contra o Dallas Mavericks, pela NBA, na segunda-feira (28). Após escorregar em quadra, o jogador caiu sozinho e seu pé ficou preso, enquanto o corpo caía em cima do membro. O lance ocorreu no terceiro quarto da partida.

continua após a publicidade

➡️Treinador da NBA sugere ideia inusitada para entreter mais os fãs

O acidente chocou todos os atletas em quadra e preocupou os companheiros. Diante da cena, os médicos do Utah Jazz entraram em quadra para socorrer Hendricks, que precisou ser retirado de quadra com auxílio de uma maca. De acordo com a franquia, o atleta fraturou a fíbula direita, além de ter deslocado o tornozelo na jogada. Confira abaixo o pronunciamento do Utah Jazz:

— O ala do Jazz, Taylor Hendricks, sofreu uma fratura na fíbula direita e deslocou o tornozelo no jogo desta noite em Dallas. Mais atualizações serão divulgadas quando apropriado — disse o comunicado.

continua após a publicidade

➡️Lesão de Stephen Curry é séria? Saiba qual é a situação do astro

Taylor Hendricks, jogador do Utah Jazz, sofreu uma lesão diante do Dallas Mavericks, pela NBA (Foto: Richard Rodriguez/AFP)

O Jazz perdeu para o Mavericks por 110 a 102. Esta foi a quarta derrota da franquia em quatro jogos. O time tem a pior campanha geral da NBA até aqui, ao lado do Detroit Pistons, e está na lanterna da Conferência Oeste.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte