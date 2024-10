76ers é multado em mais de R$500 mil pela NBA; entenda o motivo

O Philadelphia 76ers recebeu, nesta quarta-feira (30), uma multa da NBA de US$ 100 mil (cerca de R$575 mil, na cotação atual) em decorrência de comentários sobre o estado de saúde de Joel Embiid. No entanto, a liga confirma que o astro tem uma lesão no joelho e por isso ficou de fora dos primeiros jogos na temporada.

De acordo com a liga, a franquia não violou a política de participação de jogadores, mas que o técnico Nick Nurse e o presidente de operações de basquete Daryl Morey fizeram comentários “inconsistentes” sobre a situação de Embiid.

A lesão do pivô se trata de um problema no joelho esquerdo e a situação o impede de jogar neste momento. O jogador passou por uma cirurgia ainda em fevereiro deste ano e ficou de fora de boa parte da temporada regular de 2023/24. Após isso, disputou os playoffs e as Olimpíadas de Paris, mas voltou a sentir o local na pré-temporada.

Joel Embiid ficará de fora deste início de temporada do Philadelphia 76ers na NBA (Foto: Mitchell Leff/AFP)

76ers não sabe quando terá Embiid para NBA

Com a confirmação de que o astro está realmente sem condições de jogo, fica a expectativa para saber quando Embiid vai retornar às quadras. Em um primeiro momento, o Sixers não deu detalhes sobre a gravidade da lesão, assim como também não confirmou um prazo para recuperação.

Dessa forma, o pivô fica de fora do duelo desta quarta-feira (30), frente ao Detroit Pistons, a partir das 20h (horário de Brasília), no Wells Fargo Center, na Pensilvânia. O Sixers venceu a primeira e busca abrir uma sequência de triunfos na temporada 2024/25 da NBA.