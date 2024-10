Treinador da NBA sugere ideia inusitada para entreter mais os fãs

Joe Mazzulla, treinador do Boston Celtics, deu uma entrevista para a televisão americana NBC, nesta terça-feira (29) para conversar sobre o início dos atuais campeões da NBA. No meio do diálogo, o comandante da equipe celta pediu para que a liga voltasse com um elemento inusitado para entreter os fãs: a briga.

A briga sem punições não é novidade nos esportes americanos, já que está presente na NHL (hóquei) e na MLB (beisebol). Na NBA, as lutas eram frequentes nos anos 80 e 90, mas a liga criou regras para que penalizasse duramente qualquer violência dentro de quadra. Porém, Mazzulla é favoravel que a "trocação" volte para a maior liga de basquete do mundo.

- A maior coisa que a NBA tirou das pessoas, do ponto de vista do entretenimento, são as brigas. Queria que as brigas voltassem. O que é mais divertido do que uma luta? No beisebol, deixam até os jogadores saírem do banco pra brigar. Não existe nem falta pesada mais na NBA. Eles têm tacos, que são armas, e a única coisa que a gente tem é uma bola. No hóquei, são tacos e discos. A gente não tem direito nem a trocação - afirmou Joe.

Após a fala, os entrevistadores e o público da NBA até que gostaram da ideia e concordaram com o treinador dos Celtics. Na atual temporada, a equipe de Joe Mazzulla começou com quatro vitórias em quatro jogos e busca manter o título de campeões da liga.