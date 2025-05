Brasília vence São Paulo e sobrevive; veja os resultados dos Playoffs do NBB

Três partidas movimentaram os Playoffs do Novo Basquete Brasil (NBB), nesta quarta-feira (30). No Rio Santa Cruz do Sul, o Corinthians venceu fora de casa e abriu vantagem para o União Corinthians. Já em São Paulo, o Bauru visitou e bateu o Paulistano com larga vantagem no placar. Na capital do país, o Brasília derrotou o São Paulo e forçou a quarta partida da série.

Na quinta-feira (1), outros três jogos serão realizados, sendo todos com chances das séries serem finalizadas. Em Belo Horizonte, o Minas pode eliminar o Mogi, na Arena UniBH, às 18h (de Brasília). Em São Paulo, no Ginásio do Pedrocão, às 19h, o Franca encara o Pato Basquete e precisa de mais uma vitória para avançar. Já na Paraíba, o Unifacisa recebe o Pinheiros, na Arena Unifacisa, às 19h30, e precisa vencer para não ser eliminado e forçar a quinta e última partida.

🏀 União Corinthians 80 x 92 Corinthians

O Corinthians venceu o União Corinthians por 92 a 80, no Ginásio Poliesportivo Arnão, em Santa Cruz do Sul (RS), e abriu 2 a 1 na série de oitavas de final dos Playoffs do NBB. O resultado foi construído com vantagem no primeiro tempo. Lucas Cauê terminou a partida com 19 pontos, seis rebotes, quatro bolas recuperadas e dois tocos, alcançando 28 de eficiência. Melvin Johnson foi o maior pontuador da equipe paulista, com 20 pontos. Elinho fechou o confronto com um duplo-duplo: 12 pontos e 10 assistências.

A equipe comandada por Jece Leite pode garantir a classificação para a próxima fase no sábado (3), às 11h, no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo. O time gaúcho precisa vencer fora de casa para levar a decisão ao quinto jogo, que seria novamente em Santa Cruz do Sul.

O Corinthians venceu o União Corinthians por 92 a 80 (Foto: Divulgação/NBB)

🏀 Paulistano 54 x 84 Bauru

O Bauru venceu o Paulistano por 84 a 54, no ginásio Antonio Prado Jr., em São Paulo, empatou em 2 a 2 a série das oitavas de final do NBB. Com o resultado, o time do interior forçou o quinto jogo, marcado para sábado (3), no Ginásio Panela de Pressão, em Bauru.

Andrezão foi um dos destaques do Bauru com um duplo-duplo de 18 pontos e 10 rebotes. Brite contribuiu com 15 pontos, oito assistências e quatro roubos de bola. Gemerson anotou 14 pontos, enquanto Davi Rossetto e Alex marcaram 10 cada. Ao todo, o Bauru teve 11 roubos de bola contra três do adversário. Pelo lado do Paulistano, Brunão registrou um duplo-duplo com 10 pontos e 10 rebotes.

Fora de casa, o Bauru venceu o Paulistano por 84 a 54 (Foto: Divulgação/NBB)

🏀 Brasília 86 x 81 São Paulo

O Brasília venceu o São Paulo por 86 a 81, na Arena Nilson Nelson, e evitou a eliminação nas oitavas de final do NBB. Com o resultado, a equipe do Distrito Federal forçou o quarto jogo da série, que será disputado no sábado (03/05), no Ginásio do MorumBis, em São Paulo. A vitória marcou o primeiro triunfo do Brasília sobre o São Paulo na história do NBB, após 14 confrontos.

Após sair atrás na partida, a virada da equipe da casa aconteceu a partir do terceiro quarto, com destaque para Daniel Von Haydin, que registrou um duplo-duplo de 26 pontos e 12 rebotes, além de três roubos e dois tocos, alcançando 35 de eficiência. Gemadinha e Guilherme Santos anotaram 17 pontos cada, sendo que este último também pegou nove rebotes. Pelo lado do São Paulo, Paulo Lourenço e Bennett somaram 49 pontos juntos, com 26 e 23, respectivamente.