Brasileiros acumulam três vitórias no UFC 314; veja resultados

O Brasil fechou a participação no UFC 314 com três vitórias e duas derrotas nesta madrugada de sábado (13) para domingo. Diego Lopes disputou o cinturão do peso pena contra Alexander Volkanovski, luta principal do card. Infelizmente, o brasileiro não levou o cinturão para casa, mas o Brasil saiu com boas lutas na noite. O Lance! reúne os resultados dos brasileiros no UFC.

Diego Lopes x Alexander Volkanovski

Diego Lopes teve uma luta cuidadosa contra Alexander Volkanovski, mas o australiano foi quem levou a melhor na noite. Os árbtros decidiram, por unaminidade, que Alexander Volkanovski levaria o cinturão para casa.

Luta de Diego Lopes foi assistida por Donald Trump, presidente dos EUA, e Elon Musk (Foto: Mandel Ngan / AFP)

O brasileiro agradeceu ao apoio recebido. Em Manaus, cidade do lutador, foi montado um telão para acompanhar a luta que começou por volta das 2h de Brasília:

— Agradeço a toda a galera que está assistindo no Brasil, fizeram um multirão no meu bairro. Galera, desculpa decepcionar vocês, eu vou voltar mais forte. Alexander Volkanovski é um lutador muito experiente. Infelizmente, falhei na parte técnica. Acho que eu deveria ser mais agressivo. Ele merece. Com certeza, em breve vou disputar o cinturão e ser campeão.

Patricio Pitbull x Yair Rodríguez

Na primeira derrota do Brasil no UFC 314, Patricio Pitbull perdeu para Yair Rodrígues, em luta do peso pena no card principal. A disputa marcou a estreia de Patricio Pitbull no UFC.

continua após a publicidade

Jean Silva x Bryce Mitchell

A luta entre Jean Silva e Bryce Mitchell começou antes mesmo deles entrarem no octágono. O brasileiro pediu a luta para 'educar' o americano, e o UFC atendeu ao pedido. Bryce Mitchell teve falas apoiando Adolf Hitler, sendo a primeira luta dele após a polêmica.

Jean Silva comemorando uma vitória no UFC (Foto: Divulgação / UFC)

A luta foi vencida por finalização durante o segundo round. O brasileiro agora tem chances de entrar no ranking do peso pena.

Virna Jandiroba x Yan Xiaonan

Virna Jandiroba brilhou na disputa contra Yan Xiaonan, número um do ranking do peso palha do UFC. A luta, válida pelo card preliminar, foi finalizada com decisão unânime. Virna Jandiroba tentou aplicar diversas finalizações, respondidas com boas defesas da chinesa.

Marco Tulio x Tresean Gore

Quem abriu a jornada do brasil no UFC 314 foi Marco Tulio. Ele disputou contra Tresean Gore, marcando uma luta bem disputada. O brasileiro conseguiu fechar o duelo no segundo round por nocaute.

Veja resultados do card principal do UFC 314

Alexander Volkanovski venceu Diego Lopes - cinturão peso pena

Paddy Pimblett venceu Michael Chandler - luta do peso leve

Yair Rodrígues venceu Patrício Pitbull - luta peso pena

Jean Silva venceu Bryce Mitchell

Dominick Reyes venceu Nikita Krylov