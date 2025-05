Devido ao intenso desgaste físico do MMA, é incomum que lutadores de elite conciliem suas carreiras com outros interesses. No entanto, o tcheco Jiri Prochazka demonstra ser uma exceção a essa regra. O ex-campeão meio-pesado (93 kg) do UFC, e freguês do brasileiro Alex Poatan, dedica uma parte significativa de seu tempo aos estudos, priorizando-os acima de suas responsabilidades como atleta, conforme relatado por seu treinador.

Prochazka e a faculdade

Em uma entrevista ao site tcheco "Sport.cz", Martin Karaivanov, treinador do Prochazka revelou que o lutador recusou recentemente uma luta oferecida pelo UFC para focar em suas obrigações acadêmicas. Ocupando a segunda posição no ranking até 93 kg do Ultimate, ele terá suas provas finais em junho na Universidade Masaryk, em Brno, na República Tcheca, onde cursa "Segurança e Serviços Estratégicos". Assim, visando concluir seus estudos, Jiri optou por recusar a proposta da liga de MMA.

- Tivemos uma oferta para uma luta (em junho), mas tudo está sendo adiado por conta da faculdade. Assim que ele terminar (os exames), nós vamos dar continuidade às negociações - revelou Martin, treinador do Prochazka.

Será que ele deixou passar a chance de disputar o cinturão?

Ainda não se sabe qual luta Prochazka recusou para finalizar seus estudos, mas considerando o período mencionado, é provável que ele tivesse a chance de lutar no UFC 317, no final de junho. Isso fez com que alguns fãs especulassem que o "Samurai" poderia ter rejeitado uma possível disputa de título contra Magomed Ankalaev, atual campeão da divisão. Embora seja apenas uma suposição, esse cenário coincide com uma recente declaração do russo, que afirmou ter sido contatado pelo Ultimate para competir na "Semana Internacional da Luta".