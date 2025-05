Na última terça-feira (13), o UFC divulgou a mais recente atualização de seus rankings, e Natália Silva foi elevada à primeira posição na categoria dos pesos-moscas (57 kg). Com essa conquista, a brasileira agora só tem a campeã Valentina Shevchenko à sua frente, o que a motivou a intensificar sua campanha por uma disputa de cinturão na próxima oportunidade.

O apelo de Natália é justificado por seu impressionante histórico. Invicta no UFC, ela acumula sete vitórias consecutivas desde sua estreia na organização liderada por Dana White. Sua última vitória foi particularmente marcante, ao dominar a ex-campeã Alexa Grasso no último sábado (10), em Montreal, Canadá. Consciente de seu excelente desempenho, a especialista em taekwondo afirmou, durante uma entrevista ao canal da "Ag Fight", que está pronta para disputar o tão desejado cinturão.

- Estou pronta para ser campeã, já penso e acredito nisso. Depois do que fiz em uma luta contra a Alexa, me vejo, sim, disputando o título (…) Acho que foi a melhor luta que já fiz até hoje. Estou brigando pelo meu direito, por uma coisa que estou conquistando. É o meu momento. Lutei contra a top 1, estou pronta. Lutei e não tive lesão. Então por que não será eu e vai ser uma menina de outra categoria que vai ter que subir sabendo que na própria categoria tem quem possa fazer essa luta? - argumentou Silva.

Problema para Natália Silva

Apesar de ser a escolha natural na divisão dos moscas, Natália enfrenta a concorrência de Zhang Weili, campeã dos palhas (52 kg). Valentina Shevchenko, sem se envolver diretamente, deixou a escolha de sua próxima adversária para os fãs, considerando tanto a brasileira quanto a chinesa como opções. No entanto, Silva deseja que ‘Magnum’ permaneça em sua categoria original, defendendo o título contra sua compatriota Virna Jandiroba.

- Cada pessoa tem que tomar conta da sua categoria. A Zhang é campeã até 52 kg e tem muitas pessoas, meninas boas, prospectos que estão credenciadas a disputar o título. Temos a Virna. Então o conselho para ela (Zhang) é esse: ‘’Fica na sua categoria’. Eu que sou a próxima desafiante ao título (até 56 kg). É o que eu penso. A luta a se fazer é essa. A minha luta contra a Valentina - ressaltou a mineira.

Com apenas 28 anos, Natália Silva representa a nova geração de talentos do MMA brasileiro e parece ter um futuro promissor. Com um estilo único, baseado na variedade de chutes e intensa movimentação, ela conquistou espaço e cativou os fãs do UFC. Em sua carreira profissional no MMA, Silva acumula 19 vitórias, cinco derrotas e um empate.