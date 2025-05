O Brasil encerrou sua participação no Campeonato Mundial de Levantamento de Peso Sub-17 e Sub-20 em Lima, no Peru, com a melhor campanha da história do país. Nesta segunda-feira (5), pelo Sub-20, Cristhian Izaias foi o último a competir e bateu cinco recordes nacionais na categoria acima de 109kg.

continua após a publicidade

➡️Jovem de 14 anos quebra recorde mundial de levantamento de peso

No total, o Brasil encerrou a competição com quatro títulos, seis medalhas e dois recordes mundiais. Cristhian Izaias acertou a terceira tentativa do arranco, com 146kg e ficou em décimo lugar, com o primeiro recorde nacional da tarde. No arremesso, ele bateu recordes nacionais sub-20 do exercício e do total duas vezes, com 180kg (326kg no total) e 186kg (332kg no total).

- No Sub-17, teve um fato histórico: depois de dez anos, conseguimos um ouro no total e conseguimos o recorde mundial. Já tivemos edições com mais medalhas, mas em termos de qualidade, o salto é absurdo. Os resultados dos atletas foram fantásticos. Todos tiveram vários recordes, boas classificações - avaliou o técnico da Seleção, Dragos Stanica.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Isanelly Cristina foi recordista mundial aos 14 anos (Foto: Reprodução)

Recordes mundiais

Os principais destaques do Brasil no Mundial de Levantamento de Peso Sub-17 e Sub-20 foram Isanelly Cristina e Matheus Pessanha, que saíram da competição como campeões e recordistas mundiais. A atleta de apenas 14 anos bateu o recorde mundial na categoria sub-17 e conquistou dois ouros, no arremesso e no total, além do bronze no arranco. Já Matheus Pessanha foi campeão e recordista mundial no sub-20, na categoria até 102kg. Ele conquistou dois ouros, na total e no arremesso, além da prata no arranco.

➡️Campeã olímpica, Bia Souza revela ‘ritual’ antes de competir

O Brasil ainda contou com três atletas estreantes que ficaram perto do pódio na competição: Laila Grimaldi terminou em quarto lugar no arranco da categoria até 81kg do Sub-20, Emily Kuster ficou em quinto no arremesso da categoria até 55kg no Sub-17, enquanto Julia Satyro, em sexto no arremesso da categoria até 49kg do Sub-20.