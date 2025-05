Anthony Edwards x Golden State Warriors: veja o retrospecto

O Minnesota Timberwolves eliminou o Los Angeles Lakers na noite da última quarta-feira (31), após vencer a série por 4 a 1. Agora, a equipe de Anthony Edwards enfrenta o Golden State Warriors pela semifinal da Conferência Oeste da NBA e seu retrospecto não é positivo.

Na temporada 2024/25, as franquias se enfrentaram quatro vezes, com três vitórias para a equipe da Califórnia contra apenas uma de Minnesota. Anthony Edwards foi destaque com 104 pontos, 22 assistências e 24 rebotes. Com 45% de aproveitamento nos arremessos, o armador é uma das principais armas dos Timberwolves, ao lado de Rudy Gobert e Julius Randle.

Do outro lado da quadra, Stephen Curry, Draymond Green e Gui Santos são peças fundamentais do Golden State Warriors. Vale lembrar que Green já teve desentendimentos com Rudy Gobert no passado e, em 2023, Edwards expressou seu desejo de enfrentar o Golden State nos playoffs. A agora terá a chance de disputar a série, que promete ser emocionante para os fãs de basquete.

Golden State vence jogo 7 e elimina Houston Rockets

O Golden State Warriors eliminou o Houston Rockets no jogo 7 fora de casa por 103 a 89 no último domingo (4). Com Stephen Curry apagado, a franquia contou Buddy Hield e a forte defesa para controlar o garrafão dos dois lados da quadra.

O jogo de abertura contra a franquia de Edwards está agendado para segunda-feira (6), às 22h30 (de Brasília), no Target Center. Dois dias depois, na quinta-feira (8), as equipes voltam à quadra para o jogo 2 ainda em Minneapolis. De volta para a Califórnia, o Golden State recebe o time liderado por Anthony Edwards nos dias 10 e 12 de maio. Os jogos cinco, seis e sete, caso sejam necessários, ainda não têm data definida.