Campeã olímpica, Bia Souza revela ‘ritual’ antes de competir

Medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris, Bia Souza retornou aos tatames internacionais com sucesso no Pan de Judô, disputado em Santiago, no final de abril. A brasileira foi campeã na categoria +78kg e fez parte da conquista da medalha de ouro por equipes mistas.

Após a competição, Bia Souza demonstrou tranquilidade no retorno às competições e contou seu “ritual” antes de entrar no tatame. Durante o ciclo olímpico até Los Angeles 2028, a judoca usará o backnumber dourado no quimono por ser a atual campeã, feito já realizado pelas brasileiras Sarah Menezes e Rafaela Silva.

- Meu ritual se manteve. Antes de entrar no tatame, assisti minha sériezinha, joguei meu joguinho e tudo se manteve normal. Eu estava com muita saudade de competir. Um novo desafio se inicia, oficialmente o ciclo de Los Angeles começa e a gente já começou com o pé direito. É sempre bom voltar aos tatames internacionais, ainda mais representando o meu país, representando o meu clube e ainda com o lindo backnumber dourado nas costas

Bia Souza retornou a competir com ouro no Pan de Judô (Foto: Beatriz Riscado/ CBJ)

Referência e evolução

Principal nome da categoria, Bia Souza entende seu papel como referência e destacou a importância de buscar a constante evolução para competir em alto nível e surpreender as adversárias.

- Além de ajustar os detalhes, a gente quer criar alguns movimentos diferentes, alguns golpes diferentes, nem que seja uma pegada a mais, para poder surpreender as adversárias o tempo todo. A competitividade se manteve, então as meninas continuaram vindo forte. Eu sou uma das adversárias delas a serem batidas, então preciso focar, me concentrar cada vez mais na luta, continuar ajustando os detalhes nos treinos. Os ajustes são fundamentais para poder chegar de uma maneira diferente e cada vez mais forte nas competições - finalizou.

Melhor campanha da história

O Brasil fez sua melhor campanha da história no Campeonato Pan-Americano e Oceania em Santiago, no Chile, com dez ouros, três pratas e quatro bronzes, e campeão geral da competição.