Rio-Niterói x Assunção: como está a corrida para sediar os Jogos Pan-Americanos 2031?

PARAGUAI - Às vésperas do início dos Jogos Pan-Americanos Júnior, a Assembleia Geral da Panam Sports teve a apresentação das candidatas a sede dos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de 2031. As cidades de Assunção e Rio-Niterói são candidatas a anfitriãs, e a definição de sede deve acontecer em outubro deste ano.

continua após a publicidade

➡️Conheça as promessas do esporte brasileiro no Pan Júnior de Assunção

Estiveram presentes o presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Marco La Porta, a vice-presidente Yane Marques, Emanuel Rêgo, além dos ex-atletas Thiago Pereira e Hortência Marcari. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves e Isabel Swan, vice-prefeita, também participaram da apresentação.

Retorno ao Brasil

Anfitrião dos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos em 2007 e dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016, a candidatura Rio-Niterói destacou a estrutura já existente, com o Parque Olímpico como principal centro, e prometeu praças esportivas acessíveis por transporte público.

continua após a publicidade

A apresentação do Brasil apostou bastante no envolvimento do público local em grandes eventos esportivos. Alem dos ex-atletas presentes no evento, grandes nomes do esporte olimpico brasileiro, como Rebeca Andrade e Martine Grael, também apareceram em vídeo promocional durante a apresentação.

-Nós vamos construir mais ginásios esportivos olímpicos, que são uma experiência muito boa da cidade do Rio de Janeiro, então o compromisso de legado é de melhorar a infraestrutura para o bem-estar dos cidadãos, e sobretudo o legado esportivo. Temos o Time Rio-Niterói, que é um programa de apoio aos atletas do Rio de Janeiro e até de outras regiões do Brasil no alto rendimento - explicou o prefeito de Niterói.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Assembleia geral do Jogos Pan-Americanos (Foto: Beatriz Pinheiro)

Legislação específica

Com o lema "sucesso garantido por lei", o Paraguai aposta em uma estrutura legal específica para Eventos Esportivos de Relevância Internacional (EDRI, em espanhol) visando facilitar os procedimentos burocráticos que envolvem a realização de um evento deste porte, incluindo exonerações tributárias e a simplificação de visto para os atletas. O Pan Júnior é um dos eventos já classificados como EDRI.

Segundo o comitê da candidatura Assunção 2031, a vila pan-americana será construída independentemente da eleição da cidade como sede do evento. Caso se confirme como anfitriã, a estrutura servirá posteriormente como moradia para a população local.

Os Jogos Pan-Americanos Júnior

Primeiro evento multiesportivo do ciclo olímpico rumo a Los Angeles 2028, os Jogos Pan-Americanos Júnior acontecem em Assunção, no Paraguai, entre os dias 9 e 23 de agosto. A competição conta com a presença dos atletas mais promissores das Américas, com idades até 23 anos.

Além das tão desejadas medalhas, o Pan Júnior também garante aos atletas a classificação para os Jogos Pan-Americanos adultos de Lima 2027. Nesta edição, 231 vagas diretas estão em disputa, tanto em modalidades individuais quanto coletivas.

O Brasil foi o líder do quadro de medalhas nos Jogos Pan-Americanos Júnior Cali 2021, que marcaram a estreia do evento. Na ocasião, foram 164 medalhas conquistadas, sendo 59 de ouro, 49 de prata e 56 de bronze, além das 77 vagas para os Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023.