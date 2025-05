Morre aos 30 anos fisiculturista de Maringá

O fisiculturista Guilherme Henrique, conhecido como Gui Bull, morreu na última segunda-feira (5), aos 30 anos. Reconhecido no meio esportivo e fitness de Maringá, o profissional era uma referência para a comunidade local. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Com uma carreira marcada por conquistas impressionantes, Gui Bull acumulou cinco títulos de campeão nas categorias Classic Physique e Fisiculturismo Clássico, estabelecendo-se como um ícone de disciplina, superação e dedicação no esporte.

A Paraná Fisiculturismo, federação estadual da modalidade, publicou uma nota lamentando a morte do atleta.

— Gui Bull não era apenas um atleta; era um ser humano de coração gigante, que irradiava energia e inspirava a todos com sua garra e espírito esportivo — escreveu a página.

Gui Bull durante competição de fisiculturismo (Foto: Reprodução/ Instagram)

O sepultamento de Gui Bull está previsto para esta terça-feira (6), no Cemitério Municipal de Paranavaí, cidade natal de sua família.

Mais que um fisiculturista

Além de competir, Gui Bull era biólogo formado pela Universidade Estadual do Paraná (Unespar), com mestrado e doutorado em Bioquímica pela Universidade Estadual de Maringá (UEM). Atualmente, cursava Nutrição no Centro Universitário de Maringá (Unicesumar).

Além das diversas formações do fisiculturista, ele era instrutor de pose e tinha uma legião de admiradores.