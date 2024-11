Brasileira supera noiva e é campeã em modalidade de inverno

A brasileira Nicole Silveira conquistou o primeiro lugar, neste sábado (9), na segunda etapa da Copa da Ásia 2024 de skeleton, modalidade olímpica de inverno. Realizada em PyeongChang, na Coreia do Sul, a competição foi marcada pela vitória da brasileira sobre sua noiva e companheira de equipe, a belga Kim Meylemans.

A vitória foi garantida pelo tempo combinado das duas descidas de Nicole, na etapa desde sábado (9), que foi de 1m48s35. Conquistado por Kim, o segundo lugar ficou atrás por apenas 14 centésimos, seguido da alemã Jacqueline Pfeifer, que fechou o pódio.

Na etapa de sexta-feira (8), Nicole Silveira também recebeu medalha junto de sua parceira, Kim Meylemans. A brasileira, no entanto, não conseguiu superar a belga e ficou em segundo, atrás por 24 centésimos.

Nicole superou, nas duas etapas da Copa da Ásia 2024, as últimas campeãs mundiais da modalidade. A holandesa Kimberley Bos foi a vencedora do circuito na Copa do Mundo, já a alemã Hannah Neise conquistou o ouro nas Olimpíadas de inverno de Beijing 2022.