Vem aí o STU Super Finals, de 22 a 24 de novembro, no Parque Cândido Portinari, em São Paulo. É a etapa de encerramento do STU National, o circuito brasileiro de skate. No novo formato de competição desenhado para este ano, só os 12 melhores do ranking das modalidades Street e Park, tanto no feminino quanto no masculino, chegam ao final da temporada lutando pelo título de 2024.

continua após a publicidade

Após passar por Florianópolis–SC, Criciúma–SC, Porto Alegre–RS e Porto Seguro–BA, a capital paulista recebe o que o skateboarding nacional tem de melhor, evento que também sempre traz muita arte, exposições de marcas, moda e música. Como o festival URB Music Tour, que vai agitar novamente o público no fim de semana com atrações como Febre90S e Ajuliacosta.

➡️ Com milhões de praticantes, Skate cresce no Brasil e gera impacto bilionário

Já os skatistas começam seu show nas pistas na sexta (22/11), com os treinos oficiais. Todas as semifinais serão realizadas no sábado, com as respectivas finais no domingo. A começar pelo Street feminino, liderado por Isabelly Ávila, paulista de Itapetininga, campeã de duas das quatro etapas até aqui e que soma 140 mil pontos no ranking, seguida de perto pela alagoana Carla Karolina (124 mil).

continua após a publicidade

Já no Street masculino, quem vive boa fase em 2024 é o paulista Ivan Monteiro, que, assim como Isabelly, venceu duas etapas e também tem 140 mil pontos no ranking. E ele também é seguido de perto nessa corrida pelo título. No caso, por outro paulista, Gabryel Aguilar, que aparece com 104.880 pontos. Há quase três semanas, inclusive, Gabryel foi vice-campeão do STU Pro Tour Rio, com Ivan terminando em terceiro.

Kalani Konig, skatista catarinense (Foto: Julio Detefon / STU)

No Park feminino, a grande baixa para o STU Super Finals será justamente da líder do ranking, a gaúcha Sofia Godoy, que fraturou um osso do tornozelo após uma queda nos treinos para o STU Pro Tour e foi obrigada a fazer uma cirurgia. Com isso, caminho aberto para a catarinense Isadora Pacheco e para a paulista Fernanda Tonissi, empatadas na vice-liderança, com 108 mil pontos.

continua após a publicidade

Ingressos disponíveis para retirada a partir desta quinta-feira

Por fim, o Park masculino, que tem um skatista sobrando na liderança, a maior diferença dentre todas as modalidades e gêneros. Depois de não subir no pódio justamente na sua casa, Florianópolis, o catarinense Kalani Konig venceu as três etapas seguintes, em Criciúma, Porto Alegre e Porto Seguro, e soma absurdos 150 mil pontos. Seu conterrâneo e amigo Pedro Carvalho aparece em segundo, com 80.069 pontos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

E para acompanhar tudo isso de perto, um dos maiores eventos de skate e cultura urbana do Brasil, fique atento porque os ingressos já estarão disponíveis a partir das 18h desta quinta-feira. E gratuitamente. Basta acessar o site da Z.IG e se garantir. Lá estão todas as informações sobre tipos de entradas por data de competição/festival.