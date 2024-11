Gauff supera jogo maluco e é campeã do WTA Finals

A norte-americana Coco Gauff, terceira colocada do ranking da WTA, tornou-se a mais jovem campeã da história do WTA Finals após conquistar a vitória de virada sobre a chinesa Qinwen Zheng, 7ª do mundo. O confronto foi realizado em Riad, na Arábia Saudita, neste sábado (9).

continua após a publicidade

Gauff anotou 3/6, 6/4 e 7/6 (7/2) no placar, após 3h04mins de um jogo muito equilibrado e cheio de variáveis, com as tenistas assumindo o controle da partida em diferentes momentos. No entanto, a norte-americana de apenas 20 anos brilhou no momento decisivo para levantar o troféu de campeã.

➡️ Ex-treinador de Rafael Nadal abre o jogo sobre aposentadoria do tenista

Como foi a final do WTA Finals entre Gauff e Zheng?

Zheng começou sacando, salvou break-point já no primeiro game, mas confirmou o serviço. Na sequência, ela assumiu o contole e quebrou o saque de Gauff, fazendo 5/3 e servindo para o primeiro set, fechando 6/3. Gauff começou sacando no segundo, onde Zheng já começou quebrando o saque e depois confirmando, abrindo 2/0 de vantagem, mas a note-americana devolveu a quebra e confirmou o saque, igualando na sequência em 3/3 e obtendo nova quebra, ficando em vantagem na segunda parcial por 5/3, mas foi a vez da chinesa reagir e devolver a quebra, diminuindo a vantagem da norte-americana para 5/4. Gauff pressionou o saque de Zheng e abriu 15-40 a seu favor, aproveitando a oportunidade e fechando o segundo set em 6/4. Na terceira parcial, as duas tenistas estiveram à frente do placar, com várias quebras de saque e muito equilíbrio, tanto é que foi para o tie-break, onde a jovem americana de 20 anos brilhou, fazendo 7-2 e dando números finais ao encontro.

continua após a publicidade

Aos 20 anos, ela se tornou a mais jovem campeã do WTA Finals na história.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O que é o WTA Finals?

O WTA Finals é um torneio que reúne as oito melhores colocadas do ranking anual para finalizar a temporada. Além de Gauff e Zheng, classificaram-se Paolina, Rybakina, Pegula, Swiatek, Krejcikova e Sabalenka em 2024. A brasileira Bia Haddad chegou a ter possibilidades de disputar uma vaga quando entrou no top-10 do ranking mundial, mas acabou despencando no fim da temporada.