Atitude de Charles do Bronx emociona treinador antes de UFC 326

Em meio a preparação para o UFC 326, Charles do Bronx chamou atenção por uma atitude fora do octógono na última quarta-feira (21). O ex-campeão dos leves presenteou um de seus treinadores de longa data, Cicero Coutinho, com um carro.

A surpresa especial foi compartilhada pelo lutador nas redes sociais. No registro divulgado, foi possível acompanhar o momento em que o presente é entregue ao treinador, que não conseguiu segurar as lágrimas. Veja o vídeo abaixo:

— É de coração. Por todos esses anos. Fiz de coração para você. Te amo pra c*. Eu sei que não precisava, por isso que eu estou te dando. Te amo pra c*. Obrigado por tudo. São muitos anos juntos — falou Do Bronx ao treinador.

Ex-campeão em busca de novo título no UFC

Charles do Bronx busca tomar o cinturão BMF de Max Holloway na luta principal do UFC 326 e se vingar da derrota sofrida para o havaiano em 2015. E, dependendo de como os principais lutadores do peso-leve atuarem nos próximos meses, esta pode virar uma luta eliminatória para o cinturão da categoria até 70kg.

O evento está agendado para o dia 7 de março, em Las Vegas, com sete brasileiros confirmados – liderados por Do Bronx. Na segunda luta mais importante da noite, Caio Borralho enfrenta o holandês Reinier De Ridder. Renato Moicano, Brunno Hulk e Gregory Robocop fecham o card principal, enquanto Rafael Tobias e Rodolfo Bellato se destacam no preliminar.

Do Bronx pronto para o UFC Rio (Foto: Reprodução Twitter UFC )

