A Tigre é a nova patrocinadora do Comitê Olímpico do Brasil (COB) para o ciclo olímpico que culmina nos Jogos de Los Angeles 2028. O acordo, com duração de três anos, marca a entrada da multinacional brasileira de soluções para construção civil no programa comercial da entidade. Estão previstos apoio institucional ao Time Brasil e iniciativas voltadas a atletas e modalidades ligadas à água, em linha com a estratégia e o posicionamento da companhia.

A parceria insere a Tigre no portfólio de empresas que sustentam o planejamento do COB para o ciclo de Los Angeles. Objetivo do comitê é ampliar a participação da iniciativa privada no financiamento do esporte olímpico brasileiro.

O contrato firmado também conecta a marca a eventos relevantes do calendário continental, como os Jogos Sul-Americanos do ano que vem, na Argentina, e os Jogos Pan-Americanos de 2027, no Peru. Esse movimento casa com a presença internacional e a estratégia de crescimento regional do grupo.

Segundo a Tigre, o patrocínio faz parte de um movimento institucional mais amplo da companhia.

- Mais do que um patrocínio, a parceria entre Tigre e COB simboliza o encontro de duas instituições brasileiras com alcance global, unidas por valores sólidos e pelo compromisso de gerar impacto positivo - destacou Klecios Souza, diretor executivo de Negócios Brasil do Grupo Tigre. E completou:

- Ao investir no esporte olímpico, a empresa contribui para a construção de legado, orgulho e inspiração para a sociedade brasileira.

Do lado do COB, o acordo é tratado como um reforço à estratégia de fortalecimento do ecossistema olímpico nacional e das confederações ao longo do ciclo até Los Angeles.

- A chegada da Tigre ao Movimento Olímpico não é só um reforço para o desenvolvimento do esporte brasileiro neste ciclo, rumo a Los Angeles 2028. É uma demonstração prática do que acreditamos ser ideal para alcançarmos nossa tão sonhada Nação Esportiva, fortalecendo também confederações brasileiras através do programa olímpico de patrocínio COB+LA2028 - acrescenta Marco La Porta, presidente do Comitê Olímpico do Brasil.

O COB não divulgou valores do contrato.