O Brasil está na final da AmericupW e enfrenta os Estados Unidos neste domingo (6), às 21h10 (de Brasília), no Chile. A partida terá transmissão da ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming). ➡️ Clique aqui para assistir no Disney+

A seleção brasileira de basquete feminino é a atual campeã e maior vencedora da competição, com seis títulos acumulados (1997, 2001, 2003, 2009, 2011, 2023). Neste domingo (6), as brasileiras buscam o hepta campeonato contra os Estados Unidos, que venceu em quatro edições (1993, 2007, 2019, 2021). As duas seleções estão invictas no campeonato.

Pela fase de grupo as brasileiras venceram todos os confrontos desta primeira etapa, superando a República Dominicana, o Canadá e a Argentina, ficando em primeiro lugar do Grupo A, com seis pontos. Nas quartas, superaram a equipe do México e, na semi, derrotou a Argentina.

Como foi a semifinal da AmericupW

Após vencer a Argentina, o Brasil está na final da AmericupW de basquete feminino contra os Estados Unidos. (Foto: Reprodução/FIBA)

O primeiro tempo começou corrido e bem jogado para ambos os lados, do jeito que a rivalidade pede. Porém com o passar do quarto a seleção brasileira teve o controle do jogo. A seleção brasileira fez um 1º quarto perfeito, com um aproveitamento de 71% nos arremessos de três pontos e com o quintuplo de rebotes da equipe Argentina. O 2º quarto não foi diferente e a seleção brasileira continuou tomando conta da partida.

Com grande destaque para Bella Nascimento, que teve um aproveitamento 80% nos arremessos de 3 pontos e terminou o 1º tempo com 14 pontos e sendo a cestinha da partida até o momento. Já pelo lado argentino, o destaque foi para Melisa Grentter, jogadora do Campinas, time da Liga de Basquete Feminino, com 15 pontos. A seleção brasileira teve um aproveitamento de 53,8% de aproveitamento nas bolas de três, 73% nos arremessos de quadra e 21 rebotes no 1º tempo.

O 2º tempo foi de amplo domínio da equipe brasileira. Novamente com um ótimo aproveitamento nos arremessos de quadra e no 3 pontos. O destaque do time brasileiro foi a armadora do Chicago Sky, time da WNBA, Belle Nascimento, cestinha da partida com 22 pontos. A seleção brasileira vai enfrentar na final da AmericupW a seleção dos Estados Unidos, que estão com uma equipe do College. A seleção americana conta com seis atletas que conquistaram uma medalha de ouro como membros de várias equipes de basquete dos EUA.

Tudo sobre o jogo entre Brasil e EUA pela final da AmeriCupW (onde assistir, horário e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Brasil x EUA

Final — AmeriCupW

📆 Data e horário: domingo, 6 de julho, às 21h10 (de Brasília)

📍 Local: Santiago, no Chile.

👁️ Onde assistir: ESPN 2 e Disney+