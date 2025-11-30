Traipu e Atlético Piauiense se enfrentam neste domingo, às 13h (de Brasília), pela final do Brasileirão de Futsal de 2025, e o Lance! transmite o confronto ao vivo com imagens diretas do Ginásio João Paulo II, em Arapiraca (AL). A transmissão conta com a presença ilustre do comentarista Marcelo Rodrigues. Acompanhe o jogo acima!

Na ida, os times ficaram no empate por 1 a 1. Ewerton José marcou para os alagoanos, enquanto Nardinho deixou tudo igual com um lindo gol para o Cavernão. Com isso, quem vencer o confronto se tornará campeão nacional. Um novo empate forçará a prorrogação, e não há vantagem para nenhum dos lados; caso a igualdade persista após dois tempos de cinco minutos, o vencedor será conhecido nos pênaltis.

A edição atual é a segunda da história da competição organizada pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS), e marca mais uma decisão 100% nordestina. Em 2024, Fortaleza e Apodi chegaram à final, com conquista da equipe cearense.

⚽ Como Traipu e CAP chegam para a final do Brasileirão de Futsal?

O Traipu conta com a juventude não só na quadra, mas também na área técnica. Davi Mendonça, filho do lendário Oswaldo Mendonça, tem apenas 35 anos, mas já esteve listado entre os dez melhores técnicos do mundo na modalidade após um trabalho com o Semey, do Cazaquistão. Eric e Lukinhas, principais armas ofensivas, têm nove gols cada e dividem o topo da artilharia com Daniel (São Miguel) e Kassula (Chapecoense), ambos já eliminados.

Já o Atlético Piauiense, sob o comando de André Bié, tem a missão de buscar o título fora de casa e tem a idade como aliada. O treinador, seis vezes campeão nacional, conta com nomes experientes como Fernandinho e Pesk, além do pivô Jé - com oito gols no torneio - e do goleiro Lambão, que faziam parte do elenco do Fortaleza no título de 2024. O destaque é Nardinho, habilidoso ala que empatou o confronto de ida e que chama a responsabilidade na maioria das jogadas.

continua após a publicidade

Traipu e Atlético Piauiense fazem a final do Brasileirão de Futsal neste domingo (Foto: Lucas Batista/Atlético Piauiense)

O Lance! fará a transmissão do confronto a partir de 12h30 (de Brasília). Marcelo Rodrigues, maior comentarista da história da modalidade, formará a mesa ao lado do narrador Lucas Borges.