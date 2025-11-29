O Traipu vive a expectativa de um feito histórico no Brasileirão de Futsal. A equipe alagoana tem pela frente o forte Atlético Piauiense, e joga neste domingo (30), diante de seu torcedor, em Arapiraca (AL), pela conquista nacional após apenas três anos do início do projeto. O confronto, inclusive, terá a transmissão do Lance!, através de nosso canal no YouTube. Clique aqui para assistir!

O time comandado por Davi Mendonça tem média de idade relativamente inferior aos rivais. A juventude se inicia do banco de reservas - o técnico tem apenas 35 anos - e se estende por todo o elenco. A prova disso é o artilheiro Lukinhas, de apenas 27 anos. O pivô é não somente o principal goleador da equipe ao lado de Eric, com nove gols no torneio; ambos dividem o topo do ranking com os já eliminados Daniel (São Miguel) e Kassula (Chapecoense).

- Estou muito feliz e grato por ter chegado na final. Fizemos um grande trabalho durante o ano, que vem sendo recompensado até o momento. Feliz pela minha atuação individual e por estar podendo ajudar bastante a equipe, e mais feliz ainda pelo grupo todo estar bem e focado. Sem o grupo unido, não poderíamos ter chegado tão longe - afirmou o camisa 87.

👶 Juventude é o segredo do Traipu para conquistar o Brasileirão

A nível de comparação, Lukinhas tem 15 anos a menos do que o pivô titular do Atlético Piauiense: Jé, presente no elenco do Fortaleza campeão brasileiro em 2024 e multivencedor da Liga Nacional de Futsal (LNF), além de fazer parte da conquista da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2012. Porém, o currículo e a experiência do CAP podem esbarrar na juventude alagoana.

- Temos mais um grande jogo. Acredito que fizemos um bom primeiro tempo na casa do adversário, soubemos sofrer e saímos com um bom resultado. Agora é trabalhar durante a semana para acertar os últimos detalhes, para que domingo possamos sair vitoriosos, se for da vontade de Deus - completou o jogador.

Lukinhas é um dos destaques da campanha do Traipu no Brasileirão de Futsal (Foto: Reprodução/CBFS)

A bola rola para Traipu e Atlético Piauiense, pela final do Brasileirão de Futsal, neste domingo (30), às 13h (de Brasília), no Ginásio João Paulo II, em Arapiraca. O Lance! transmite em seu canal no YouTube, e você pode clicar aqui para assistir ao confronto conosco. Quem vencer ergue o troféu nacional; um novo empate força a prorrogação, onde não há vantagem para nenhum dos lados. Caso a igualdade persista após os dois tempos de cinco minutos, a decisão ficará para os pênaltis.