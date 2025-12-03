Brasileiro é engolido por onda gigante de Nazaré, em Portugal

Carlos Burle, um dos mais experientes dos surfistas brasileiros, foi engolido por uma onda gigante em Nazaré, Portugal, nesta quarta-feira (3). O brasileiro precisou ser socorrido por outros colegas e foi levado ao hospital. Burle está bem.

O surfista Lucas Chumbo ajudou o veterano de 58 anos com o jet-ski. O ex-BBB também acionou o colete salva-vidas do surfista para não deixar Burle submerso. Depois, Willyam Santana regatou os dois. Nas redes sociais, Burle tranquilizou os fãs:

— Deixo aqui uma mensagem para tranquilizar todos que receberam notícias do que aconteceu hoje em Nazaré. Foi um momento desafiador, mas estou bem, consciente e retornando ao Brasil ainda hoje. Obrigado por cada mensagem, por todo carinho e pela torcida de sempre. Em breve compartilho melhor o que vivi.

Carlos Burle surfou com a tocha olímpica no nordeste do país nesse ano (Foto: Divulgação)

As ondas de Nazaré

Nazaré é uma anomalia da natureza. Durante o inverno europeu, o que era para ser apenas um mar agitado se transforma num campo de batalha para surfistas de elite, que vão até lá tentar a sorte e, quem sabe, bater um recorde mundial.

A "mágica" acontece toda debaixo d'água. Existe um desfiladeiro submerso gigantesco, conhecido como Canhão da Nazaré, que funciona como uma estrada de energia do oceano. A onda vem viajando rápido pelo fundo e, quando encontra a mudança brusca de profundidade perto da areia, ela não tem para onde ir a não ser para cima. É essa topografia única que faz uma onda normal triplicar de tamanho num piscar de olhos.

Desde a descida histórica do Garrett McNamara em 2011, a vila mudou completamente. O que era um lugar pacato de pescadores virou o centro das atenções do surfe mundial.