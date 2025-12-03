Brasileiro é engolido por onda gigante de Nazaré, em Portugal
Carlos Burle foi regatado por colegas
- Matéria
- Mais Notícias
Carlos Burle, um dos mais experientes dos surfistas brasileiros, foi engolido por uma onda gigante em Nazaré, Portugal, nesta quarta-feira (3). O brasileiro precisou ser socorrido por outros colegas e foi levado ao hospital. Burle está bem.
Laura Raupp conquista título brasileiro de surfe em Florianópolis
Mais Esportes
Surfista Gabriel Medina anuncia que vai ser pai pela primeira vez
Fora de Campo
Com hexacampeão brasileiro, Mundial de Kitesurf chega ao Ceará
Mais Esportes
➡️ Após jejum, Jadson André vence etapa da WSL no Espírito Santo
O surfista Lucas Chumbo ajudou o veterano de 58 anos com o jet-ski. O ex-BBB também acionou o colete salva-vidas do surfista para não deixar Burle submerso. Depois, Willyam Santana regatou os dois. Nas redes sociais, Burle tranquilizou os fãs:
— Deixo aqui uma mensagem para tranquilizar todos que receberam notícias do que aconteceu hoje em Nazaré. Foi um momento desafiador, mas estou bem, consciente e retornando ao Brasil ainda hoje. Obrigado por cada mensagem, por todo carinho e pela torcida de sempre. Em breve compartilho melhor o que vivi.
As ondas de Nazaré
Nazaré é uma anomalia da natureza. Durante o inverno europeu, o que era para ser apenas um mar agitado se transforma num campo de batalha para surfistas de elite, que vão até lá tentar a sorte e, quem sabe, bater um recorde mundial.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
A "mágica" acontece toda debaixo d'água. Existe um desfiladeiro submerso gigantesco, conhecido como Canhão da Nazaré, que funciona como uma estrada de energia do oceano. A onda vem viajando rápido pelo fundo e, quando encontra a mudança brusca de profundidade perto da areia, ela não tem para onde ir a não ser para cima. É essa topografia única que faz uma onda normal triplicar de tamanho num piscar de olhos.
Desde a descida histórica do Garrett McNamara em 2011, a vila mudou completamente. O que era um lugar pacato de pescadores virou o centro das atenções do surfe mundial.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias