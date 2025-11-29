CBFS toma decisão antes de final do Brasileirão e homenageia lenda do futsal
Lance! transmite ao vivo no YouTube confronto entre Traipu e Atlético Piauiense
- Matéria
- Mais Notícias
Neste domingo (30), o Brasileirão de Futsal será definido na tela do Lance!. Traipu e Atlético Piauiense entram em quadra às 13h (de Brasília), em Arapiraca (PI), e você pode conferir os detalhes do grande confronto em nosso canal no YouTube. Clique aqui para assistir!
Artilheiro do Brasileirão de Futsal, Lukinhas aponta motivo de campanha histórica do Traipu
Mais Esportes
Jé e Nardinho pregam mesmo discurso antes da final do Brasileirão de Futsal: ‘Letalidade’
Mais Esportes
Traipu x Atlético Piauiense: onde assistir, horário e escalações da final do Brasileirão de Futsal
Onde Assistir
➡️ Artilheiro do Brasileirão de Futsal, Lukinhas aponta motivo de campanha histórica do Traipu
➡️ Jé e Nardinho pregam mesmo discurso antes da final do Brasileirão de Futsal: 'Letalidade'
Horas antes de a bola rolar, a Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS) emitiu um comunicado relatando mudanças na premiação do torneio. Agora, anualmente, o troféu levará nomes e homenageará lendas que fizeram parte da construção da história do futebol de salão.
Para a edição de 2025, a entidade escolheu dedicar a honraria a Jackson, um dos pioneiros do futsal brasileiro. A base do troféu terá um disco com o nome do ex-jogador e seu rosto. A mesma arte estará na medalha de ouro, entregue ao vencedor do duelo deste domingo.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
🔰 O feito de Jackson, homenageado no Brasileirão de Futsal
Jackson marcou época com a Seleção Brasileira ainda na década de 1980, participando ativamente das conquistas das Copas do Mundo de 1982 e 1985 - e sendo eleito o melhor jogador do torneio em ambas, mesmo sendo um dos mais jovens do plantel. O ala foi um dos primeiros a utilizar a camisa 12: justamemte por ser novo, pegou um dos números que estava sobrando para o Mundial e acabou o eternizando com suas atuações. Posteriormente, nomes como Vander, o português Ricardinho e o astro Falcão deram continuidade ao legado da 12.
- O novo troféu sublinha esse legado: ele não visa apenas coroar o campeão da temporada, mas relembrar a história do futsal, valorizar suas raízes e homenagear ícones que ajudaram a construir o caráter e a grandeza da modalidade - escreveu a CBFS.
A bola rola para Traipu e Atlético Piauiense, pela final do Brasileirão de Futsal, neste domingo (30), às 13h (de Brasília), no Ginásio João Paulo II, em Arapiraca. O Lance! transmite em seu canal no YouTube, e você pode clicar aqui para assistir ao confronto conosco. Quem vencer ergue o troféu nacional; um novo empate força a prorrogação, onde não há vantagem para nenhum dos lados. Caso a igualdade persista após os dois tempos de cinco minutos, a decisão ficará para os pênaltis.
- Matéria
- Mais Notícias