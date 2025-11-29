Neste domingo (30), o Brasileirão de Futsal será definido na tela do Lance!. Traipu e Atlético Piauiense entram em quadra às 13h (de Brasília), em Arapiraca (PI), e você pode conferir os detalhes do grande confronto em nosso canal no YouTube. Clique aqui para assistir!

continua após a publicidade

➡️ Artilheiro do Brasileirão de Futsal, Lukinhas aponta motivo de campanha histórica do Traipu

➡️ Jé e Nardinho pregam mesmo discurso antes da final do Brasileirão de Futsal: 'Letalidade'

Horas antes de a bola rolar, a Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS) emitiu um comunicado relatando mudanças na premiação do torneio. Agora, anualmente, o troféu levará nomes e homenageará lendas que fizeram parte da construção da história do futebol de salão.

continua após a publicidade

Para a edição de 2025, a entidade escolheu dedicar a honraria a Jackson, um dos pioneiros do futsal brasileiro. A base do troféu terá um disco com o nome do ex-jogador e seu rosto. A mesma arte estará na medalha de ouro, entregue ao vencedor do duelo deste domingo.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

🔰 O feito de Jackson, homenageado no Brasileirão de Futsal

Jackson marcou época com a Seleção Brasileira ainda na década de 1980, participando ativamente das conquistas das Copas do Mundo de 1982 e 1985 - e sendo eleito o melhor jogador do torneio em ambas, mesmo sendo um dos mais jovens do plantel. O ala foi um dos primeiros a utilizar a camisa 12: justamemte por ser novo, pegou um dos números que estava sobrando para o Mundial e acabou o eternizando com suas atuações. Posteriormente, nomes como Vander, o português Ricardinho e o astro Falcão deram continuidade ao legado da 12.

continua após a publicidade

- O novo troféu sublinha esse legado: ele não visa apenas coroar o campeão da temporada, mas relembrar a história do futsal, valorizar suas raízes e homenagear ícones que ajudaram a construir o caráter e a grandeza da modalidade - escreveu a CBFS.

Troféu do Brasileirão de Futsal de 2025 homenageia ex-jogador (Foto: Lucas Auditore/CBFS)

A bola rola para Traipu e Atlético Piauiense, pela final do Brasileirão de Futsal, neste domingo (30), às 13h (de Brasília), no Ginásio João Paulo II, em Arapiraca. O Lance! transmite em seu canal no YouTube, e você pode clicar aqui para assistir ao confronto conosco. Quem vencer ergue o troféu nacional; um novo empate força a prorrogação, onde não há vantagem para nenhum dos lados. Caso a igualdade persista após os dois tempos de cinco minutos, a decisão ficará para os pênaltis.