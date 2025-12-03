A Fórmula 1 (F1) está chegando à etapa decisiva. Neste domingo (7), Lando Norris, Max Verstappen ou Oscar Piastri será o campeão da categoria em Abu Dhabi. Com dois pilotos disputando o troféu, a McLaren não vê um de seus pilotos ser campeão há 17 anos.

O último piloto que venceu a F1 defendendo a McLaren foi Lewis Hamilton. O triunfo veio em 2008, na última corrida da temporada. Na ocasião, o inglês disputava com o brasileiro Felipe Massa. A decisão veio na última curva do GP Brasil, que encerrava aquela temporada.

Mesmo conquistando a vitória naquela prova, o brasileiro não ficou com o título da temporada. Ele também precisava que Lewis Hamilton terminasse abaixo dos cinco primeiros, mas o piloto ultrapassou Timo Glock, quinto colocado, quando Massa já tinha passado pela linha de chagada em primeiro. Hamilton foi campeão no Brasil com somente um ponto a mais que Massa.

Felipe Massa comemora vitória do GP Brasil de 2008 (Foto: Marcelo Ferrelli/Gazeta Press)

Lewis Hamilton conquistou primeiro título contra Massa

A conquista de Lewis Hamilton foi a primeira dele na Fórmula 1. Se Piastri ou Norris vencer neste domingo, será a quebra do jejum da McLaren, que voltou a conquistar o título de equipes na temporada passada da F1.

A maior parte da temporada indicou que Norris ou Piastri seria campeão com folga. Entretanto, Verstappen ressurgiu no pós-férias, retirou a vantagem dos colegas de equipe e está vivo na disputa pelo título.

Verstappen venceu a corrida do Grande Prêmio do Catar de F1 e, com isso, mudou o caminho dos três postulantes ao título. Lando Norris, que poderia sair campeão, foi somente o quarto colocado. Oscar Piastri terminou em segundo. Tudo isso foi causado por erro da McLaren, que parou os seus pilotos tarde. Agora, a decisão foi para Yas Marina, com 25 pontos em jogo.

Com a vitória, Verstappen passou Oscar Piastri na disputa pelo troféu de campeão da F1 e passou a ser segundo colocado. Entretanto, o quarto lugar de Norris não tirou a liderança do britânico. Agora Norris tem somente 12 pontos de vantagem para Verstappen e 16 para Piastri. O campeonato está assim: Norris 408 pontos; Verstappen 396; Piastri 392.

GP de Abu Dhabi: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Treino Livre 2 - 10h00 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 6 DE DEZEMBRO

🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO

🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real