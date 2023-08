O Brasil venceu a Costa do Marfim, na manhã desta quarta-feira (30), por 89x77 e conquistou a vaga na segunda fase na Copa do Mundo de Basquete. A próxima partida será contra o Canadá, nesta sexta-feira (1º), às 10h30 (de Brasília), com transmissão da "ESPN", na televisão fechada, e do "Star+" no streaming.